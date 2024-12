Microsoft ha deciso di fermare la produzione del Surface Studio 2+, uno dei suoi dispositivi di punta per il settore creativo. La scelta arriva in un momento di riorganizzazione della gamma Surface e sembra indicare un cambiamento nella strategia aziendale per questa linea di prodotti.

Microsoft: una fine annunciata per il Surface Studio 2+

Il Surface Studio 2+, lanciato nell’ottobre 2022, rappresentava un aggiornamento del precedente modello con specifiche migliorate. Il dispositivo combinava un design raffinato e una potente configurazione hardware, ideale per professionisti del design e della grafica. Tuttavia, la sua fascia di prezzo elevata e un aggiornamento tecnologico considerato modesto rispetto al modello originale hanno limitato il suo successo.

L’azienda di Redmond ha confermato che, oltre al Surface Studio 2+, usciranno dalla produzione anche altri prodotti Surface meno diffusi, tra cui le Surface Earbuds 2, gli auricolari wireless dedicati alla produttività.

L’interruzione del Surface Studio 2+ riflette una revisione strategica della gamma Surface, avviata in un contesto di mercato più competitivo. Microsoft sembra puntare su dispositivi più versatili e accessibili, come il Surface Laptop Studio e il Surface Pro 9. Questi modelli hanno raccolto un’accoglienza più favorevole grazie al bilanciamento tra prezzo e prestazioni. La decisione potrebbe anche essere collegata alla volontà di concentrare gli investimenti su tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale generativa e le applicazioni cloud integrate nei dispositivi Surface.

Il ritiro del Surface Studio 2+ rappresenta una perdita per il segmento degli all-in-one premium, una categoria di dispositivi destinata ai professionisti che necessitano di hardware di alto livello in un design compatto. Microsoft non ha ancora annunciato se intende sviluppare un successore diretto per il Surface Studio o abbandonare completamente questa linea. Gli analisti del settore suggeriscono che la compagnia potrebbe riposizionarsi per competere con dispositivi meno costosi o concentrarsi su innovazioni software, come l’integrazione di AI nei suoi prodotti di punta.

In definitiva, la fine del Surface Studio 2+ segna un cambiamento significativo nella strategia di Microsoft per la linea Surface. Mentre alcuni prodotti vengono eliminati, l’azienda sembra puntare su una maggiore diversificazione e sull’integrazione di tecnologie avanzate. Resta da vedere se questo approccio soddisferà le aspettative degli utenti e del mercato.