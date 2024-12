Nell’ultimo periodo, la diffusione dei robot aspirapolvere nel mercato italiano è cresciuta notevolmente, tanto da diventare un piccolo elettrodomestico fondamentale per le nostre case, uno dei brand che è in grado di garantire il migliore rapporto qualità/prezzo, è senza dubbio Cecotec, capace con il suo Conga 13090 di riuscire a garantire prestazioni che altrimenti sarebbe stato impossibile vedere.

Il prodotto può raggiungere una potenza di aspirazione di 7000 Pa, con laser tech, il che gli permette di riconoscere perfettamente gli oggetti all’interno della stanza, così da riuscire ad evitarli perfettamente nella navigazione, e non rischiare di incappare in problematiche di vario genere. La spazzola centrale è realizzata interamente in silicone, con design a V, per evitare che i capelli vi si possano attorcigliare, mentre la spazzola laterale è singola, capace di pulire solamente il bordo destro.

Robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Occasione imperdibile attiva proprio in questi giorni su Amazon, dove gli utenti si ritrovano a poter risparmiare quasi 220 euro sul listino iniziale di 599 euro, per spendere così in finale solamente 379 euro. L’ordine può essere effettuato tramite questo link.

A differenza di un normale robot aspirapolvere, in questo caso l’utente si ritrova a poter godere di un prodotto che integri anche funzioni di lavapavimenti, in quanto all’interno della confezione si trova una comoda stazione di ricarica di autosvuotamento, con due serbatoi (acqua pulita e acqua sporca), che vanno ad iniettare il liquido all’interno dei panni, posti nella parte posteriore del device, il quale poi va a pulire liberamente l’area circostante. Al centro della stazione è invece posto il contenitore della polvere, raccogli-polvere decisamente comodo che spinge l’utente a non dover svuotare continuamente il cassetto stesso, facilitando di molto tale operazione e procedura.