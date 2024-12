Al giorno d’oggi tutti in casa vogliono, e devono avere, una friggitrice ad aria, per questo motivo sul mecato si trovano tantissimi modelli di poco differenti tra loro, ed uno di questi è chiaramente realizzato da Xiaomi, realtà capace di spaziare nel grande ecosistema dei dispositivi legati alla tecnologia, abbracciando perfettamente anche la casa.

La promozione disponibile su Amazon è stata applicata sulla Xiaomi Smart Air Fryer, meglio definita come friggitrice ad aria da 4,5 litri, perfetta per una famiglia di 2-4 persone. Il suo form factor non si differenzia rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, ha forma parallelepipeidea su base quadrata, a differenza del solito presenta rivestimento opaco di colorazione bianca, che le conferisce un aspetto completamente diverso, ma ugualmente allettante e di qualità.

Friggitrice ad aria Xiaomi: la promozione del momento

Se stavate cercando una friggitrice ad aria di ultima generazione, dovete subito pensare al prodotto di casa Xiaomi, proprio per la sua capacità di offrire ottime prestazioni, previa richiesta di pagamento di soli 69,99 euro. Avete capito bene, a questo link potrà essere vostra con un risparmio non da poco, spedizione gratuita a domicilio e con garanzia della durata di 24 mesi.

Dimensionalmente il prodotto non risulta essere troppo ingombrante, se considerate che comunque può raggiungere 34,4 x 25,1 x 30,4 centimetri, per un peso di 4,06kg. I 1500 watt sono più che sufficienti per la cottura della maggior parte degli alimenti, il sistema di controllo focalizza la propria attenzione direttamente nella parte anteriore, dove è possibile trovare tutto il necessario per la gestione di ogni necessità: come la regolazione della temperatura, ma anche ad esempio la regolazione dei tempi di cottura, che possono essere impostati manualmente fino ad un massimo di 60 minuti.