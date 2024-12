Il mondo del gaming è cosparso di storie piuttosto emozionanti e oggi tira un sospiro di sollievo per un fatto che riguarda un’avvenimento relativo ad una questione extra gaming.

Il racconto

È il caso di Brand J che ha raccontato la sua storia di come la propria Xbox Series S gli abbia letteralmente salvato la vita:

“Stavo tornando a casa dal mio GameStop locale con la Xbox nello zaino quando sono stato investito da un camion mentre ero in bicicletta. All’inizio sono riuscito a rimanere sopra il paraurti in acciaio del camion, ma alla fine sono stato trascinato sotto. Sono stato scaraventato a terra e lui ha continuato ad andare, quindi ho pensato che non mi avesse visto. La Xbox nel mio zaino mi ha impedito di sbattere la testa o peggio, persino di morire. Non volevo finire sotto il camion, quindi ho usato la gamba sinistra per cercare di rallentarlo.

A questo punto la mia bici mi ha incastrato la gamba destra, quindi non potevo muoverla da nessuna parte. La parte successiva che ricordo è che il mio zaino era appeso solo alla spalla sinistra e si è schiantato sul marciapiede insieme a me in seguito. Guardo a sinistra e sento tutto il peso della parte anteriore di questo camion rotolare sulle mie costole e andare via via.

Il camion mi ha colpito e trascinato per 12 piedi (circa tre metri) e presto sono stato portato d’urgenza in ospedale con solo un singolo osso rotto nel piede sinistro e qualche abrasione stradale. Pensavo che la Xbox fosse spacciata, ma si è avviata senza la minima esitazione e gestisce i giochi sorprendentemente bene, considerando tutto quello che ha dovuto affrontare. Se in quel momento non avessi avuto la Xbox nella borsa, sarebbero potute succedere molte più cose…”

Il post è divenuto virale in pochissimo tempo, raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni. Il team Xbox si è già mosso per mandargliene una nuova, tirando ovviamente un sospiro di sollievo per la vita dell’uomo.