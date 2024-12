Giusto l’altro giorno il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo dedicato agi abbonati a Xbox Game Pass, eliminando alcuni titoli ormai presenti da molto tempo. Ora, però, è tempo di pensare già ai tanti nuovi videogiochi in arrivo. L’azienda, in particolare, ha da poco rivelato i nomi dei videogiochi in arrivo per tutti gli abbonati per queste prime due settimane di dicembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, svelati i videogiochi per questa prima metà del mese

Nel corso delle ultime ore, il colosso americano Microsoft ha svelato i nomi dei videogiochi in arrivo per questa prima metà del mese a tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, l’azienda ha giusto liberato qualche giorno fa il catalogo da alcuni titoli ormai presenti da molto tempo. È tempo dunque di pensare ai nuovi titoli, che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2024. Ecco qui di seguito i titoli in arrivo.

Xbox Game Pass – videogiochi in arrivo sul catalogo per la prima metà del mese

• Crash Team Racing Nitro-Fueled (per Console) – dal 4 dicembre 2024 per Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

• Forza Motorsport (per Xbox Series X|S) – dal 4 dicembre 2024 per Game Pass Standard

• Hauntii (per Console) – dal 4 dicembre 2024 su Game Pass Standard

• Humanity (per Console) – dal 4 dicembre 2024 su Game Pass Standard

• EA Sports WRC (per Cloud, PC, e Xbox Series X|S) EA Play – dal 5 dicembre 2024 su Game Pass Ultimate, PC Game Pass

• Overthrown (Game Preview) (per Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – dal 5 dicembre 2024 su Game Pass Ultimate, PC Game Pass

• Indiana Jones e l’Antico Cerchio (per Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – dal 9 dicembre 2024 su Game Pass Ultimate, PC Game Pass

• Wildfrost (per Cloud, Console, e PC) – dal 10 dicembre 2024 su Game Pass Ultimate, PC Game Pass

• Carrion (per Cloud, Console, e PC) – dal 2 gennaio 2025 su Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

• Road 96 (per Cloud, Console, e PC) – dal 7 gennaio 2025

Insomma, si tratta come sempre di tanti titoli di rilievo a cui potranno accedere tutti gli abbonati ai vari servizi di Xbox Game Pass. Ricordiamo inoltre come sempre che l’azienda continua sempre a proporre svariati sconti ed offerte di successo anche su Xbox Store.