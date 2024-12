Truffa con il trucco solito: un tentativo di phishing svuota i conti

Una nuova truffa phishing sta circolando e punta a colpire gli utenti attraverso email dall’aspetto innocente. Tutto è davvero molto incredibile, in quanto i malviventi fanno finta di essere delle donne in cerca di nuove conoscenze.

Tutto avviene con i truffatori che, sfruttando toni amichevoli e immagini accattivanti, cercano di attirare l’attenzione. Il messaggio, spesso scritto in modo informale, invita il destinatario a rispondere o cliccare su un link per “parlare meglio”.

Per proteggersi, è importante seguire alcune semplici regole. Non cliccare mai su link contenuti in email sospette, soprattutto se non si conosce il mittente. Controlla l’indirizzo email: spesso è strano o poco credibile. Infine, evita di rispondere a questi messaggi, poiché potrebbe confermare ai truffatori che la tua email è attiva.

Se ricevi una mail di questo tipo, segnalala come spam e cancellala immediatamente. Mantenere alta l’attenzione è il miglior modo per proteggersi.

Truffa improvvisa e utenti fregati: ecco il messaggio che sta girando in queste ore

Tutti coloro che stanno cercando di capire che tipo di messaggio può nascondere una truffa del genere, possono avere un chiaro esempio proprio grazie al testo incollato qui in basso. Anche nella nostra e-mail è infatti è arrivato un tentativo di inganno di questo tipo ed è per questo che abbiamo deciso di informare i nostri lettori.

Il vero scopo è ingannare la vittima, portandola su siti malevoli o convincendola a fornire informazioni personali, come dati bancari o credenziali di accesso. In altri casi, cliccare sui link potrebbe scaricare malware sul dispositivo, compromettendo la sicurezza. Ecco il testo completo:

“Ciao, guardandoti, ho capito che stavo solo cercando una piccola avventura con te!

Si, sono sposato. Ad essere onesti, il marito non proibisce nuove conoscenze con gli uomini.

Ecco il mio profilo Rachael_loves770 Ti invito qui, ci sono molte foto per te e puoi scrivere nei messaggi privati.

Grazie, e presto ti manderemo un messaggio, stallone innamorato, giusto?“.