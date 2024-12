Threads si aggiorna: arriva la ricerca avanzata per profili e date

Threads continua a evolversi e punta a colmare il divario con i rivali. Come annunciato dal CEO di Instagram Adam Mosseri, il social network introdurrà una nuova funzione che permetterà di filtrare la ricerca per profilo e intervallo di tempo. È un passo avanti significativo per un’app che, fino ad ora, consentiva solo ricerche basate su parole chiave.

Threads: più precisione nella ricerca

Fino a oggi, trovare contenuti su Threads era limitato all’utilizzo di termini generici per individuare post, account o argomenti di tendenza. Con questa novità, l’utente potrà restringere la ricerca a un profilo specifico o a una data precisa. Questo aggiornamento sarà particolarmente utile per chi cerca contenuti mirati, migliorando l’efficienza e la rapidità nell’uso della piattaforma.

Come funziona la nuova ricerca su Threads

Accedere alla funzione è semplice: nella barra di ricerca, comparirà un’icona a destra che permette di selezionare filtri come “prima della data”, “dopo la data” o “dal profilo”. Una volta impostati i parametri e inserita la parola chiave, la piattaforma restituirà risultati personalizzati. Il processo è intuitivo e studiato per migliorare l’esperienza utente.

Un social sempre più in crescita

Threads, lanciato a luglio 2023, ha già attirato l’attenzione di molti utenti, soprattutto dopo i cambiamenti su X (precedentemente Twitter). Assieme a Bluesky, il social di Mark Zuckerberg sta beneficiando di una crescita costante e queste nuove funzionalità sembrano puntare proprio a conquistare ulteriori fette di mercato.

Nell’attesa che il nuovo aggiornamento venga distribuito a tutti gli utenti durante le prossime settimane, è dunque il momento di capire che Threads sta diventando sempre +1 pericolo per le altre applicazioni rivali sui social. Sono infatti queste le innovazioni con cui la piattaforma dimostra di voler offrire strumenti sempre più avanzati per soddisfare le esigenze degli utenti. Basterà attendere dunque ancora un po’ di tempo e tutto diventerà effettivo anche per chi non è ancora stato raggiunto dall’update.