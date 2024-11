Threads testa la possibilità di scegliere il feed predefinito: cosa cambia

L’intento principale di Meta è certamente quello di mettere sullo stesso piano predominante le sue piattaforme social. Proprio a tal proposito il colosso sta continuando ad implementare novità per Threads, la piattaforma che sfida X (ex Twitter) dando ascolto ai feedback degli utenti. Dopo aver introdotto i Custom Feeds basati su argomenti specifici, l’azienda sta ora testando una nuova funzionalità che permetterà di scegliere quale feed vedere per primo quando si apre l’app.

Un feed personalizzabile come predefinito

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato su Threads che la piattaforma sta testando la possibilità di impostare un feed predefinito. Gli utenti potranno scegliere tra il feed For You, quello Following o uno personalizzato. Attualmente, l’app si apre automaticamente sul feed For You, che propone contenuti suggeriti in base agli algoritmi. Con questa modifica, sarà possibile selezionare il feed più adatto alle proprie esigenze.

“Stiamo testando la possibilità di scegliere qualsiasi feed — For You, Following o uno personalizzato — come predefinito. Inoltre, stiamo rendendo questa opzione più visibile nell’app. Sarà interessante vedere come e se le persone la utilizzeranno”, ha spiegato Zuckerberg.

Questa novità si affianca a un recente cambiamento degli algoritmi di Threads, annunciato dal CEO di Instagram Adam Mosseri, che punta a dare maggiore priorità ai post degli account seguiti dagli utenti. Questo rappresenta una risposta a una richiesta di lunga data da parte della community.

Al momento, per accedere al feed Following, che mostra solo i post degli account seguiti, basta scorrere verso il basso dalla schermata principale dell’app. Lo stesso vale per i Custom Feeds, ma quando l’app viene chiusa e riaperta, ritorna automaticamente al feed For You. La nuova funzione eliminerà questo passaggio, rendendo l’esperienza più fluida e personalizzata.

Meta sta accelerando lo sviluppo di nuove funzionalità per Threads, probabilmente anche per contrastare la crescita di piattaforme concorrenti come Bluesky, che ha raggiunto oltre 13 milioni di utenti in un anno.