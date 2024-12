Il REDMAGIC 10 Pro, il nuovo smartphone gaming di Nubia, ha recentemente affrontato i test di robustezza dello YouTuber JerryRigEverything, ottenendo risultati sorprendenti. Sebbene il dispositivo sia progettato per un pubblico che cerca prestazioni elevate e lunga autonomia, i suoi test di resistenza confermano una costruzione solida.

REDMAGIC 10 Pro, un campione di robustezza con una struttura resistente

Durante i test preliminari, il display in vetro del device da gioco del colosso cinese ha mostrato le stesse reazioni di altri smartphone: la superficie si è rigata con l’uso della lama e la porzione di pannello OLED ha subito danni irreversibili a causa delle fiamme. Tuttavia, il dispositivo ha ottenuto una valutazione eccellente nel bend test. Nonostante la sollecitazione estrema, il terminale ha fletto appena senza emettere scricchiolii o subire danni strutturali. Questo risultato è stato attribuito alla batteria da 7.000 mAh, che contribuisce alla rigidità complessiva del dispositivo.

Il REDMAGIC 10 Pro si distingue per la sua costruzione in alluminio, con una fotocamera frontale sotto il display, una caratteristica che sembra funzionare correttamente, seppur non senza alcune limitazioni. Tuttavia, è importante notare che il dispositivo non ha certificazione IP, il che significa che non è protetto da polvere o acqua. Questa assenza di protezione è inevitabile, considerando la presenza della ventola attiva necessaria per la dissipazione del calore generato dal potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, insieme alla presenza del jack audio da 3,5 mm.

REDMAGIC 10 Pro: le caratteristiche complete

Il Red Magic 10 Pro è equipaggiato con un display OLED da 6,85 pollici con risoluzione di 2.688 x 1.216 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il gaming chip Red Core 3 Pro, sviluppato da Nubia, lavora insieme al sistema di raffreddamento Ice X Magic Cooling System, che include una ventola interna in grado di raggiungere i 23.000 RPM. Queste caratteristiche, unite alla batteria da 7.050 mAh, garantiscono una lunga autonomia anche durante sessioni di gioco intense. Il dispositivo offre anche un sistema di ricarica rapida a 100 watt.

Per quanto riguarda la memoria, è disponibile in diverse configurazioni: 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.1 o 16 GB di RAM con 512 GB di memoria. Il dispositivo integra anche una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera frontale da 16 MP sotto il display.

In definitiva, il REDMAGIC 10 Pro si conferma un dispositivo robusto, pensato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di performance e autonomia. La solidità strutturale e la potente batteria sono sicuramente i suoi punti di forza, mentre l’assenza di protezione contro polvere e acqua potrebbe limitare l’utilizzo in ambienti estremi. Con prezzi competitivi a partire da 649 euro, questo device è destinato a conquistare una grande fetta di mercato.