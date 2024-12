Circa un anno fa, il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme 12x. A quanto pare, l’azienda sembra però ormai pronta ad annunciare ufficialmente il modello successivo. Si tratterebbe del prossimo Realme 14x. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in queste ore in una muova immagine teaser. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme 14x, emerge in rete una prima immagine teaser

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi di fascia media del produttore tech Realme è stato avvistato in un’immagine teaser. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme 14x, ovvero il successore di Realme 12x, annunciato sul mercato ormai un anno fa.

Osservando il teaser in questione, possiamo notare come il nuovo dispositivo dell’azienda sarà disponibile all’acquisto in almeno tre colorazioni ufficiali. Si tratterebbe delle colorazioni Black, Yellow e Red. Oltre a questo, possiamo notare la presenza sul retro di un modulo fotografico di forma rettangolare. Questo ospiterà almeno tre sensori fotografici. Il frame ospita poi sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, mentre in basso è presente la porta di ricarica USB Type C.

Il teaser ci ha infine rivelato la presenza del supporto alla navigazione in 5G, anche se per il momento non sappiamo quale processore ci sarà a bordo. Nel corso delle scorse settimane sono però emersi ulteriori rumors. Secondo questi ultimi, il prossimo Realme 14x potrà vantare la presenza di una batteria molto capiente da ben 6000 mah. Lo smartphone disporrà inoltre di un display con una diagonale pari a 6.67 pollici di tipo IPS LCD con una risoluzione pari a HD+. Lo smartphone dovrebbe inoltre vantare la presenza della certificazione IP69 e di numerosi tagli di memoria interna disponibili.