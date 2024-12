La prossima versione della Alpine A110 che vedremo su strada una variante differente da quella attuale, ovvero una versione elettrica. Una novità che sicuramente non lascerà insoddisfatti alcuni appassionati del marchio automobilistico francese. Ancora una volta, dunque, i costruttori puntano ad andare incontro alle esigenze di un mercato del tutto vasto e che ha come obiettivo principale una diffusione massiccia di veicoli a propulsione elettrica.

Nel caso della Alpine A110, vedremo dunque su strada una sportiva elettrica che il costruttore baserà su una piattaforma che sarà realizzata appositamente per questo modello. Vedremo pertanto il costruttore automobilistico francese impegnato in un importante lavoro. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla nuova Alpine EV.

Alpine A110: la prossima versione sarà elettrica

L’arrivo della sportiva elettrica è stato confermato nelle scorse ore dallo stesso amministratore delegato di Renault, Luca De Meo. Secondo quanto diffuso finora, la futura Alpine A110 dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2026, tra non molto dunque. Senza alcun dubbio, l’azienda francese deciderà di non molto variare l’attuale stile che contraddistingue l’attuale A110. I tratti caratteristici, dunque, verranno sicuramente tramandati senza effettuare modifiche che potrebbero avere a che fare con un vero e proprio stravolgimento del design.

Come accennato, l’amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, ha annunciato che la sportiva elettrica nascerà su una piattaforma sviluppata appositamente. A tal proposito, però, non sono mancate parole in merito. Nello specifico, De Meo avrebbe ammesso che realizzare da zero una piattaforma per un modello che non avrà alti volumi di vendita sembra essere una decisione non poi così molto sensata. Tutto ciò viene però considerato una mossa indispensabile al momento che sarà poi da valutare nei prossimi anni.

Dunque non ci resta che attendere aggiornamenti in merito alla futura elettrica del marchio per scoprire maggiori dettagli che andranno a contraddistinguerla.