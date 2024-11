A quanto pare, Asus hai intenzione di prendere in prestito una politica direttamente da Samsung, il trucco che l’azienda ha intenzione di proporre corrisponde alla versione FE del suo top di gamma, nelle scorse ore è stato infatti avvistato sul sito della Wi-Fi Alliance il ROG Phone 9 FE, il quale andrebbe a costituire la variante economica dei modelli di ultima generazione rilasciati dal colosso della tecnologia.

Purtroppo non si sa ancora molto riguardo a questo dispositivo e tutte le informazioni che ci giungono sono legate al certificato che però non si esprime né sbilancia più di tanto, non è caso sono assenti dettagli in merito il chip, fotocamere e batterie tuttavia però è possibile vincere che saranno supportate le tre bande Wi-Fi più moderne, 2,4, 5 e 6 GHz, con il Wi-Fi 6E che sarà il massimo che il device sarà in grado di raggiungere, dunque niente Wi-Fi 7.

Nulla di più ma solo teorie

Lo smartphone in questione era già stato avvistato qualche settimana fa, anche all’interno del database della GSMA, la peculiarità è rappresentata dal fatto che il codice modello era più simile a quello della linea precedente piuttosto che a quello della linea attuale, dunque viene da pensare che il dispositivo in questione godrà di un rinnovamento dal punto di vista del design che sarà più vicino a quello dei modelli di ultima generazione, ma probabilmente potrebbe introdurre un processore della generazione precedente, la cosa che lascia un attimino sorpresi e che i modelli della generazione precedente supporta tutti il Wi-Fi 7.

Un ultimo dettaglio da tenere in considerazione è che la versione del sistema operativo Android montato a bordo di default e la numero 14, nonostante tutto è lecito pensare che il device arriverà effettivamente sul mercato già aggiornato ad Android 15 come sta già accadendo per i dispositivi di ultima generazione, non a caso verso la metà di ottobre i primi beta test di Android 15 sui ROG Phone 8 sono iniziati.