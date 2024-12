Jaguar Type 00: il futuro elettrico inizia con una rottura totale

Jaguar ha presentato la Type 00, una concept car che segna un punto di svolta. Durante la Miami Art Week, il costruttore britannico ha mostrato al mondo il suo progetto rivoluzionario. Questa vettura incarna la trasformazione verso un futuro 100% elettrico, allontanandosi dai canoni tradizionali. La Type 00 non è solo un’auto. Essa è la rappresentazione di una visione, un manifesto per ciò che sarà il marchio Jaguar nei prossimi anni. Si tratta di un cambiamento radicale ed intrepido, che lascia dietro di sé decenni di tradizione. Era inevitabile? Jaguar sembra voler rispondere con un netto “sì”. L’obiettivo è posizionarsi tra i protagonisti del mercato del lusso, reinterpretando il concetto di esclusività attraverso modelli innovativi.

Design e filosofia del concept Jaguar

Con la Type 00, Jaguar segue il motto storico del fondatore Sir William Lyons: “Copy Nothing”. Ogni dettaglio è pensato per stupire, rompendo con il passato. Il design si distingue per un lungo cofano e una coda corta. Una combinazione che richiama le fastback, ma senza riproporre il classico lunotto posteriore. I fari sottili e le grandi griglie definiscono il frontale e il posteriore, mentre i cerchi da 23 pollici sottolineano il carattere audace del progetto. Gli interni, invece, sono un vero esercizio di stile. Materiali inediti come ottone, travertino e tessuti lavorati a mano creano un ambiente raffinato, minimalista e tecnologico.

Una console centrale di tre metri divide l’abitacolo, offrendo un’esperienza esclusiva per ogni passeggero. Le portiere ad ala di farfalla aggiungono spettacolarità. Non mancano poi funzioni personalizzabili, come luci, suoni e perfino fragranze, attivabili attraverso totem integrati. Basata sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture, la Type 00 anticipa le prestazioni della GT elettrica che vedremo nel 2025. Le promesse sono ambiziose: autonomia fino a 770 km WLTP e ricarica ultraveloce. Bastano 15 minuti per recuperare oltre 300 km di percorrenza.

Con questa concept, Jaguar manda un messaggio più che chiaro. Il passato del brand è ormai un ricordo lontano ed il futuro è tutto da scrivere. Ma il mercato sarà pronto ad accettare questa trasformazione radicale? Solo il tempo darà la risposta. Una cosa è certa: la Type 00 porterà scompiglio con la sua innovazione straordinaria. È l’inizio di una rivoluzione.