iPhone del futuro con tasti personalizzabili, spunta in rete un brevetto

Quando si parla di rivoluzione nel mondo degli smartphone, ci sono sempre delle aziende che sono in prima linea. Apple non è quasi mai tra queste ma quando arriva la novità di certo è una delle più interessanti. Ebbene, questa volta il colosso di Cupertino sembra essere pronto a rivoluzionare l’interazione degli utenti con i loro smartphone.

Un nuovo brevetto presentato dall’azienda mostra che i tradizionali pulsanti del volume potrebbero essere sostituiti da tasti completamente personalizzabili. Questa novità si ispira al pulsante Azione, già presente sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che ha conquistato gli utenti per la sua versatilità.

Cosa potrebbero fare i nuovi tasti su iPhone

Il brevetto, intitolato “Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Configuring Configurable Input Regions”, descrive una tecnologia che permetterebbe agli utenti di decidere cosa fare con questi pulsanti. Le possibilità sono molte e includono:

Attivare o disattivare la modalità silenziosa;

o la modalità silenziosa; Aprire app utili come Fotocamera o Torcia ;

utili come o ; Registrare rapidamente memo vocali ;

rapidamente ; Utilizzare strumenti come calcolatrice , timer o cronometro ;

, o ; Accedere a funzioni di accessibilità o avviare scorciatoie personalizzate.

Ma non finisce qui: Apple potrebbe anche permettere alle app di terze parti di sfruttare questi tasti, ampliando le opzioni disponibili per gli utenti.

Non solo iPhone

Le immagini incluse nella domanda di brevetto mostrano che questa idea non sarebbe limitata solo agli iPhone. I tasti configurabili potrebbero trovare spazio anche su iPad, Mac e persino Apple Watch, offrendo un accesso più intuitivo alle funzioni principali di ogni dispositivo.

Brevetto o realtà? Apple punta a qualcosa di inedito

Ovviamente quando arriva un brevetto non sempre c’è la sicurezza che questo diventi realtà. Nel caso in cui Apple dovesse ottenere l’approvazione per questa tecnologia, non è detto che sarà implementata sui prossimi modelli. Questa dunque potrebbe essere una mossa interessante, soprattutto per migliorare l’esperienza degli utenti. Si tratterebbe realmente di qualcosa di innovativo.