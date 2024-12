Google Maps è una delle applicazioni più utilizzate come navigatore per orientarsi in luoghi sconosciuti. Risulta essere molto utile soprattutto se da delle indicazioni in tempo reale sulle condizioni di viaggio. Da un po’ di tempo alcuni utenti stanno registrando dei cambiamenti proprio dal punto di vista delle informazioni sul percorso. Queste però vengono da un’ altra applicazione che Google ha inglobato: Waze. Infatti le informazioni che vengono inserite all’ interno di Waze sono comparse anche agli utenti di Google Maps.

Ovviamente si tratta di informazioni utili al viaggio e che potrebbero significare una specie di unione delle due piattaforme. Probabilmente Google sta cercando di vedere se effettivamente è utile effettuare questo cambiamento. Date le peculiarità simili delle due applicazioni, alcuni dati di una potrebbero fornire da aggiornamento all’ altra. Si tratta comunque di dati che confrontati con la realtà corrispondono a quanto riportato dall’ applicazione.

Google Maps, comparse informazioni di Waze

Le informazioni che sono apparse recentemente su Google Maps fanno riferimento alla presenza o meno di forze dell’ ordine sul percorso. Oltre a questa informazione appare una domanda che chiede la conferma circa la presenza delle forze dell’ ordine. Questo perché da quando è stata effettuata la segnalazione, le pattuglie potrebbero essersi spostate. Si può anche decidere di non rispondere alla domanda chiudendo la finestra con una X in modo da non intralciare la visualizzazione della mappa. Il fenomeno appena descritto è stato riscontrato solo da una parte di utenti, per cui sembra che Google stia svolgendo un’ attività di prova. A seguito di questa fase valuterà se sarà opportuno inserire definitivamente queste informazioni oppure di toglierle.

Per il momento è ancora in fase di test per cui non ci resta altro da fare che aspettare che venga ufficializzato l’ aggiornamento di Google Maps. Anche perché più informazioni si hanno sul tragitto e meglio è.