Qualcomm ha deciso di realizzare la nuova versione del processore chiamato Snapdragon 8 Elite 2 con prestazioni migliori rispetto al precedente. Il chip avrà delle caratteristiche significative date le numerose implementazioni per renderlo più appetibile. Infatti potrebbe essere utilizzato nei nuovi Samsung poiché la tecnologia impiegata sarà molto utile per le future versioni. In tutto questo, Qualcomm ha dovuto gestire il problema dei costi poiché le materie prime con cui si realizzano i chip sono aumentate di prezzo. Se vedremo un piccolo aumento di prezzo sarà giustificato da questa situazione.

Secondo le stime della società, il nuovo chip dovrebbe garantire un miglioramento del 20% dal punto di vista delle prestazioni rispetto al modello precedente. L’ utilizzo di una nuova tecnologia ha di sicuro migliorato le qualità del processore rendendolo più interessante dal punto di vista qualitativo. Questa tecnologia ha reso possibile l’ ampliamento delle funzioni a cui era stato destinato inizialmente. Date le sue caratteristiche probabilmente ci vorrà ancora qualche anno prima che verrà venduto sul mercato.

Qualcomm, caratteristiche dello Snapdragon 8 Elite 2

Il nuovo processore è stato realizzato con una tecnica simile al nodo a 3 nm che aumenta la densità dei transistor per offrire una maggiore potenza ed efficienza energetica. Grazie alle sue caratteristiche, il nuovo processore potrà vantare delle funzionalità migliori verranno aggiunte alle prestazioni dello smartphone in cui verrà inserito. Ovviamente queste tecnologie saranno utilizzate per mercati dei SoC di fascia alta offrendo funzioni migliori agli utenti. Date le sue peculiarità, verrà utilizzato probabilmente nella futura generazione di Samsung. Infatti potrà essere impiegato nei nuovi Samsung Galaxy S25 poiché quelli prodotti dalla società sudcoreana non sono all’ altezza dei questo modello. Il costo del chip sarà aumentato anche se di poco rispetto al precedente a causa dell’ aumento dei prezzi delle materie prime.

Il chip potrebbe arrivare a 200$ e poiché verrà impiegato per i Samsung S25, questi ultimi costeranno un pochino di più rispetto ai normali modelli.