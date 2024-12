Apple vuole introdurre i pulsanti personalizzabili su iPhone, Mac e iPad

Un brevetto recentemente depositato da Apple lascia intravedere interessanti novità per i suoi dispositivi. Secondo quanto riportato da Patently Apple, l’azienda starebbe lavorando per espandere l’utilizzo dei pulsanti configurabili già introdotti con il Pulsante Azione degli iPhone 15 Pro. Ma non finisce qui: queste funzionalità potrebbero presto arrivare anche su iPad, Mac e Apple Watch.

Un passo avanti per la personalizzazione, questa volta ci pensa Apple

Dando un’occhiata al brevetto, questo arriva a descrivere un’interfaccia totalmente differente. Ci sarebbe infatti la possibilità di personalizzare il tasto azione ma non solo: anche gli altri pulsanti sul frame laterale sono coinvolti nel progetto.

Gli utenti ad esempio potrebbero ritrovarsi ad usare un tasto per chiamare un contatto preferito. Lo stesso varrebbe per aprire una specifica applicazione o attivare rapidamente una funzione di accessibilità. Tutto questo sarebbe possibile grazie a un sistema che permette di assegnare funzioni personalizzate ai pulsanti del dispositivo.

L’integrazione di motori aptici potrebbe essere l’altra novità. Sarebbero questi ad offrire un feedback tattile quando i pulsanti vengono premuti. Questo non solo migliorerebbe l’esperienza utente, ma renderebbe l’interazione con il dispositivo ancora più naturale e immediata.

Non solo iPhone: iPad, Mac e oltre

Apple sembra intenzionata a estendere questa tecnologia anche ad altri dispositivi del suo ecosistema. Il brevetto suggerisce l’applicazione di pulsanti configurabili su iPad e Mac, sfruttando superfici come trackpad o display touchscreen. Non è esclusa nemmeno l’implementazione sugli Apple Watch, rendendo ancora più pratico l’utilizzo di questi dispositivi indossabili.

Il brevetto Apple potrebbe rivoluzionare il futuro: ma arriverà?

Va ricordato che molti brevetti Apple rimangono solo idee su carta e non sempre si traducono in prodotti concreti. Tuttavia, l’espansione delle funzionalità legate al Pulsante Azione sembra coerente con l’obiettivo dell’azienda di migliorare l’esperienza utente. Si tratterebbe quindi di una grande innovazione che aprirebbe degli spiragli per il futuro degli smartphone in generale.