L’intera serie Samsung Galaxy S25 sarà compatibile con il Wi-Fi 7. Proprio come confermato dalle certificazioni della FCC. L’integrazione di questa tecnologia era attesa da un bel po’. Considerata la presenza del nuovo processore Snapdragon 8 Elite, che supporta già da tempo questo standard. Rispetto alla serie GalaxyS24, in cui solo il modello Ultra offriva il Wi-Fi7 grazie al chip Snapdragon8 Gen 3, la nuova generazione riduce le differenze tra i modelli. L’adozione del Wi-Fi 7 rappresenta comunque un ulteriore passo avanti per Samsung. Infatti l’ azienda, punta a migliorare la sua esperienza utente grazie a avanzate velocità di connessione e una maggiore stabilità.

Innovazione e limiti nei nuovi Galaxy

Nonostante il processore sia un elemento fondamentale per garantire la connessione, non è l’unico fattore determinante. Ad esempio, i pieghevoli Galaxy Z Fold6 e ZFlip6, anch’essi basati su Snapdragon 8 Gen 3, supportano solo il Wi-Fi 6E. Ciò potrebbe essere legato ad alcune limitazioni delle antenne o alla gestione energetica. Ad ogni modo, il Wi-Fi7, noto anche come IEEE 802.11be, è sempre più presente nel mercato tecnologico. Anche se la sua approvazione definitiva è attesa per la fine del 2024. Ecco perché l’adozione precoce di questa tecnologia da parte di Samsung sottolinea l’impegno del marchio nell’essere sempre all’avanguardia.

Con l’arrivo della serie Galaxy S25, quindi, Samsung punta a rafforzare la sua leadership nel mercato degli smartphone di fascia alta. Garantire il supporto al Wi-Fi 7 per tutti i modelli della serie rappresenta un cambiamento importante rispetto alle strategie precedenti, dove le differenze hardware erano più forti. Alcune perplessità però restano ancora, soprattutto sul comparto fotografico. Il quale secondo molti utenti non presenta novità rilevanti rispetto alle generazioni precedenti.

Insomma, mentre il Wi-Fi 7 garantisce una maggiore velocità e stabilità, il suo sviluppo richiede un’attenta gestione dei consumi e delle temperature. Nel contesto di un mercato sempre più competitivo, l’introduzione della nuova serie Galaxy S25 dimostra così l’intento dell’azienda di rispondere alle crescenti richieste del pubblico. Il futuro della serie dipenderà infatti dalla capacità del colosso coreano di combinare prestazioni elevate, efficienza energetica e innovazioni in altre aree. Come le fotocamere e la durata della batteria.