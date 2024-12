La Cina accelera sul progetto Hyperloop: treni a 1.000 km/h con 5G stabile

Ricordate il treno superveloce di cui si è parlato per tanto tempo e che sarebbe dovuto arrivare in Cina? A quanto pare ormai ci siamo: potrebbe esserci ben presto una svolta nel progetto del tanto acclamato e desiderato Hyperloop.

I treni a levitazione magnetica capaci di viaggiare a 1.000 km/h potrebbero essere finalmente in dirittura d’arrivo. Questo sistema, ispirato al concetto di Hyperloop ideato da Elon Musk, punta innanzitutto a superare la velocità degli aerei di linea ma inoltre vuole fornire ai passeggeri connessioni 5G stabili che garantiscano un’esperienza totalmente unica.

Hyperloop: il progetto avanza in Cina

I ricercatori della Southeast University, guidati dal Professor Song Tiecheng, hanno sviluppato una soluzione innovativa per garantire stabilità nelle comunicazioni a velocità elevate. Si tratta di due cavi paralleli posizionati lungo le pareti dei tubi sottovuoto, capaci di emettere segnali elettromagnetici che superano le interferenze dell’effetto Doppler. Le simulazioni condotte hanno dimostrato che il sistema funziona e potrebbe essere integrato nei futuri treni maglev.

Stando a quanto riportato, il centro di ricerca di Datong nel frattempo avrebbe già cominciato a muoversi concretamente. Nella provincia dello Shanxi, esattamente dove si trova lo stabilimento, sono infatti partiti i test su prototipi in scala reale. A contribuire in questo caso è il China Aerospace Science and Industry Corporation, al fine di compiere un decisivo passo avanti verso l’obiettivo: portare tutto ad essere operativo entro il 2035.

Prime linee e sfide future: Hyperloop in Cina sarà la rivoluzione

Diversi progetti pilota sono in fase di valutazione. Tra questi, il collegamento Beijing-Shijiazhuang e la linea Guangzhou-Shenzhen, pensati per migliorare la mobilità nelle aree più congestionate della Cina. Tuttavia, il percorso verso la realizzazione di questa visione non è privo di ostacoli: sicurezza, regolamentazione e infrastrutture restano sfide cruciali.

Grazie alla sua esperienza di oltre 15 anni nello sviluppo delle ferrovie ad alta velocità, la Cina si pone come leader nella tecnologia maglev, pronta a compiere un balzo verso il futuro dei trasporti.