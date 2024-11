Amazon Prime Video ha lanciato una nuova funzione AI particolarmente utile. Si tratta di X-Ray Recaps, che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per guidare gli utenti nella scelta dei contenuti da vedere. Il tutto riducendo al minimo il rischio di spoiler e il tempo perso. Ma in cosa consiste nel dettaglio? La nuova funzionalità promette di essere una risorsa preziosa, soprattutto per coloro che non riescono sempre a ricordare i dettagli delle trame. X-Ray Recaps si basa su Amazon Bedrock e offre riassunti personalizzati e concisi per ogni esigenza.

Ciò significa che può riassumere intere stagioni, singoli episodi, o addirittura sezioni di episodi in base a dove si è fermata la visione. La caratteristica distintiva di tale servizio è la sua capacità di adattarsi al punto esatto in cui lo spettatore ha interrotto.

Amazon fornisce una nuova opzione AI particolarmente utile

Adam Gray, Vicepresidente del prodotto di Prime Video, ha dichiarato che la funzione X-Ray Recaps la piattaforma mira a risolvere un problema comune. Ovvero il dimenticare dove si è interrotta la visione. Con tale opzione gli spettatori potranno immergersi nuovamente nella storia senza sprechi di tempo.

Per quanto riguarda l’utilizzo, X-Ray Recaps è semplice da attivare. Gli spettatori possono accedervi direttamente dalla pagina dei dettagli di Amazon Prime Video o durante la riproduzione, tramite l’esperienza X-Ray. Nella sezione dedicata, possono scegliere tra vari tipi di riassunti. È possibile visualizzare un riepilogo dell’episodio corrente, della stagione in corso o addirittura delle stagioni precedenti.

Al momento, X-Ray Recaps è ancora in fase di test. Dunque, è disponibile solo in versione beta per gli utenti Fire TV in America. Inoltre, è limitata a serie originali Amazon MGM Studios. Amazon prevede di estendere presto l’opzione ad altri dispositivi già per la fine dell’anno. In questo modo la piattaforma sarà in grado di offrire ad una platea più ampia la possibilità di sfruttare il nuovo strumento AI.