La giornata di ieri è stata molto importante per il colosso giapponese Sony e per tutti i videogiocatori più accaniti. Il 3 dicembre 2024 si è tenuto infatti un importantissimo evento, ovvero il 30° anniversario dal lancio ufficiale di PlayStation. Si tratta di una ricorrenza davvero speciale e che ha risvegliato il cuore dei fan di tutto il mondo. Per questa occasione, la nota azienda ha reso disponibile su PlayStation Store tantissimi sconti ed offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, tanti sconti ed offerte in occasione del 30° anniversario

Durante la giornata di ieri 3 dicembre 2024, il colosso giapponese Sony ha celebrato il 30° anniversario della sua console più amata di tutti i tempi, ovvero la PlayStation. Come già accennato in apertura, si è trattato di una ricorrenza davvero speciale, che ha risvegliato i cuori dei videogiocatori di tutto il mondo. Per questa occasione, gli utenti potranno nuovamente accedere su PlayStation Store ad una valanga di titoli proposti con super sconti ed offerte.

Gli utenti avranno a disposizione più di 2000 titoli tra cui scegliere, comprendenti sia titoli per la precedente console PlayStation 4 sia per l’attuale console da gaming PlayStation 5. Si tratta di tantissime offerte, con videogiochi ed esclusive molto amate dagli utenti e proposte a degli ottimi prezzi. Eccone qui di seguito alcune.

PlayStation Store – super offerte per il 30° anniversario

• Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, proposto ad un prezzo di 15,99 euro grazie allo sconto del 60%

• Tombi! Special Edition proposto ad un prezzo pari a 12,99 euro, grazie allo sconto del 35%. Per gli abbonati a PlayStation Plus è inoltre previsto un ulteriore sconto del 5%

• The Last of Us Parte 1 per PlayStation 5 proposto ad un prezzo pari a 39,99 euro, con uno sconto del 50%

• Horizon Forbidden West Complete Edition proposto ad un prezzo pari a 49,69 euro, con uno sconto del 29%

• Hogwarts Legacy proposto ad un prezzo pari a 21,24 euro, con uno sconto del 75%

Questi sono ovviamente soltanto alcuni titoli proposti dal colosso Sony in occasione del 30° anniversario di PlayStation. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per non perdere tutti i titoli in sconto.