Il produttore tech iQOO continua a presentare i suoi prodotti al di fuori della Cina e uno di questi è il nuovo iQOO 13. Quest’ultimo è già stato presentato per il mercato cinese e ora si appresta ad arrivare presso altri mercati in versione internazionale. In queste ultime ore, in particolare, lo smartphone è approdato ufficialmente in India, sempre in diversi tagli di memoria e sempre con fantastiche colorazioni.

iQOO 13, il nuovo top di gamma di iQOO approda ufficialmente anche in India

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha svelato in veste ufficiale per il mercato indiano il suo nuovo smartphone top di gamma. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo al prossimo iQOO 13, già annunciato in Cina un paio di mesi fa. Quest’ultimo si sta dunque preparando ad essere portato presso altri mercati.

Per il mercato indiano, lo smartphone sarà disponibile all’acquisto in diversi tagli di memoria comprendenti 12 o 16 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di storage interno. Le colorazioni ufficiali disponibili al debutto sono Legend e Nardo Grey. Le prestazioni sono sempre di altissimo livello grazie alla presenza del potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite.

Lo smartphone vanta poi una cura per i dettagli unica. Sul retro il modulo fotografico si distingue per la presenza di luci LED RGB, denominate Monster Halo Light by iQOO. Il comparto fotografico include tre sensori fotografici da 50 MP, di cui a che un sensore teleobiettivo 2x e uno grandangolare. All’appello non manca nemmeno una batteria con una grande capienza pari a 6000 mah e con supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W. Immancabile sul fronte un ampio display con tecnologia AMOLED LTPO con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz e con una diagonale pari a 6.82 pollici e con una risoluzione massima pari a 1440p.