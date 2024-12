Jaguar Design Vision: la nuova era elettrica del lusso

Jaguar è pronta a cambiare pelle, a trasformarsi e a stupirci ancora una volta. Con la Design Vision Concept, svelata alla Miami Art Week, la casa britannica offre un’anteprima di ciò che sarà il suo futuro elettrico. Un futuro segnato da un linguaggio stilistico completamente nuovo. I primi render, trapelati online, rivelano forme inedite. Si nota subito la scelta di linee nettesquadrate e un cofano allungato, dettagli che sottolineano un carattere deciso.

Il concept Jaguar elimina il tradizionale lunotto posteriore, optando per una soluzione innovativa. Una scelta che rompe con la tradizione, ma sarà apprezzata? Il frontale affascina con le luci sottili e un design audace. Anche il posteriore segue questa filosofia, con una grande griglia e un look che non lascia spazio ai compromessi. Jaguar aveva promesso una rivoluzione, e sembra che stia mantenendo la parola.

Minimalismo e tecnologia Jaguar

Gli interni del concept riflettono un approccio altrettanto innovativo. Nessuno schermo, solo il volante e una console centrale alta che separa i sedili. L’atmosfera richiama il mondo nautico, unendo minimalismo e lusso. È un ambiente che privilegia l’essenziale, lasciando spazio a una nuova interpretazione del comfort. La Jaguar Design Vision Concept non è solo un esercizio di stile, è qualcosa di nettamente superiore. Anticipa la piattaforma JEA (Jaguar Electric Architecture), destinata a diventare la base dei futuri modelli elettrici del marchio.

Le prestazioni si preannunciano straordinarie, con un’autonomia stimata di 700 km e una potenza vicina ai 600 CV. Il modello di produzione, previsto per il 2025, sarà una sfida al mercato di lusso elettrico. Con un prezzo che dovrebbe superare le 100 mila sterline, Jaguar punta a ridefinire il segmento premium. Il pubblico sarà pronto per una Jaguar così diversa? Questa è la domanda che il marchio dovrà affrontare nei prossimi anni. Con la Design Vision Concept, Jaguar dimostra di voler scrivere un nuovo capitolo della sua storia con audacia ed innovazione mai vista.