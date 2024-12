Mark Rober, ex ingegnere NASA e star di YouTube, ha annunciato un nuovo interessante progetto. Quest’ultimo permette di scattarsi un selfie con l’intero pianeta Terra come sfondo. A renderlo possibile sarà un nuovo satellite. Il progetto, sviluppato in collaborazione con giganti della tecnologia come Google e T-Mobile, promette di rivoluzionare il concetto di autoscatto.

Il satellite che offre selfie nello Spazio

Il dispositivo in questione, sarà lanciato in orbita a gennaio 2025 grazie a SpaceX. Fa parte della missione Transporter 12. Il satellite sarà dotato di due fotocamere. Grazie ad un sistema di due smartphone Google Pixel, catturerà immagini mozzafiato della Terra dallo spazio. Per poi sincronizzarle con i selfie caricati dagli utenti. Gli utenti riceveranno notifiche precise sul momento dello scatto. In tal modo potranno essere presenti fisicamente nella scena fotografata e contemporaneamente nel selfie caricato.

Il satellite sfrutta un sistema a volano per orientarsi nello spazio. In tal modo evita la necessità di propulsori. Tale tecnologia avanzata è unita a un array solare potente e una batteria da 120Wh. L’accesso al servizio, al momento, viene pubblicizzato come gratuito. In realtà prevede alcune modalità particolari. A tal proposito, gli utenti devono abbonarsi a CrunchLabs o sfruttare promozioni T-Mobile e Google Pixel. Quest’ultime sono le principali modalità che permettono di ottenere il proprio spazio nel progetto.

Nonostante ciò, cresce sempre di più l’entusiasmo attorno all’iniziativa. A tal proposito, infatti, la possibilità di partecipare a un’esperienza così unica, catturando il proprio “ritratto spaziale,” potrebbe attrarre milioni di utenti da tutto il mondo. Il selfie, con tale iniziativa, non è più solo una questione di estetica. Con tale progetto diviene una vera connessione globale. In tal modo tecnologia e spazio si uniscono anche in un’esperienza alla portata di tutti. Con l’arrivo del satellite in orbita sarà possibile assistere al funzionamento di tale innovativo progetto.