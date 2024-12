Un prezzo Amazon davvero da pazzi vi attende in questi giorni sull’acquisto di Google Pixel 8 Pro, uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, ancora di più oggi con gli sconti attivati dall’azienda di e-commerce, oltretutto con il lancio sul mercato del nuovo modello.

La scheda tecnica di questo dispositivo è sicuramente una delle migliori in circolazioni ancora oggi, infatti parte con dimensioni complessivamente in linea con gli standard del momento, essendo di 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, raggiungendo allo stesso tempo un peso di 213 grammi. Il processore è il Google Tensor G3, di penultima generazione, octa-core di ottima qualità, con GPU Immortalis G715s MC10, oltre ad avere 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile con l’ausilio di una microSD).

Google Pixel 8 Pro: una promozione da urlo

il suo prezzo di vendita è a tutti gli effetti il più basso dell'ultimo periodo, tanto da arrivare a costare pensate solamente 597 euro, con un risparmio del 46% sul listino originario di 1099 euro.

Tra i suoi tantissimi punti di forza non possiamo trascurare la presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, infatti nella parte posteriore sono stati inseriti tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 48 megapixel e zoom ottico 5X da 48 megapixel (comunemente chiamato teleobiettivo). Anteriormente, invece, spicca la presenza di un sensore da 10,5 megapixel, con apertura F2.2, più che sufficiente per realizzare ottimi scatti fotografici, che attirino l’attenzione di innumerevoli consumatori. La batteria, a completare il tutto, è un sensore da 5050mAh, ottimo per utilizzi anche sul medio/lungo periodo, così da essere certi di riuscire a poterlo utilizzare senza troppe difficoltà.