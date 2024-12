Le elettriche sono pian piano entrate a far parte della gamma dei veicoli dei vari costruttori del settore automobilistico. Una strategia pensata appositamente per rispondere alle esigenze del mercato e per andare incontro all’obiettivo di raggiungere una mobilità a zero emissioni. Al tempo stesso, non mancano case automobilistiche che stanno decidendo di rivedere i propri piani. Un esempio è il costruttore giapponese Toyota.

Quest’ultimo, infatti, avrebbe deciso di posticipare il lancio della sua nuova generazione di auto elettriche. Non dimentichiamo che i piani di Toyota prevedevano il lancio della Lexus LF-ZC nel corso del 2026. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla decisione dell’azienda giapponese.

Toyota: rinviato il lancio della nuova generazione di elettriche

Un passo indietro quello annunciato dal costruttore automobilistico giapponese che annuncia di voler cambiare la data del lancio della sua nuova generazione di auto elettriche. Secondo quanto diffuso, la data di uscita viene fissata per la prima metà del 2027.

La decisione non sembra però essere casuale ma riguarderebbe la volontà di procedere con l’implementazione di determinate tecnologie prima dell’avvio della produzione. Congiuntamente, non dobbiamo dimenticare che il costruttore ha modificato l’obiettivo di vendita delle auto elettriche entro il 2026. Modifica che vede scendere le unità da da 1,5 milioni a 1 milione.

Come accennato, il lancio della nuova generazione avverrà con la Lexus LF-ZC. Un modello che si contraddistingue grazie alla presenza di tecnologie innovative in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida. Secondo quanto diffuso finora, il nuovo modello dispone di un’autonomia di 1.000 km e con capacità di ricarica completa in un tempo pari a soli 20 minuti.

Nonostante la decisione di rinviare il lancio, il costruttore automobilistico giapponese sta lavorando ad una generazione del tutto innovativa e ricca di tecnologia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle future strategie del marchio.