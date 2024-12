Samsung Galaxy S25 ed S25 Plus: in arrivo specifiche di gran livello

C’è forte attesa per quanto riguarda il rilascio dei nuovi smartphone di casa Samsung. La nuova linea Samsung Galaxy S25 dovrebbe comportare diversi miglioramenti rispetto all’attuale line-up S24, peraltro non solo sul piano hardware. Stando a quanto riportato l’azienda ha rivisto parzialmente anche il lato inerente al design, apportando alcuni miglioramenti facendo capo ai feedback degli utenti. Si tratterebbe dunque di un importante salto generazionale rispetto ai modelli precedenti.

Grazie alle informazioni rivelate dalle certificazioni FCC negli Stati Uniti, emergono dettagli interessanti su questi smartphone attesi con entusiasmo dagli appassionati di tecnologia.

Samsung Galaxy S25: Wi-Fi 7 per connessioni più veloci e affidabili

Se ne era già parlato ma a quanto pare ora ci sono delle conferme ulteriori: tra le migliorie più importanti a bordo dei prossimi top di gamma di Samsung ci sarà il Wi-Fi 7. Questa tecnologia garantisce velocità fino a 5,8 Gbps, un netto aumento rispetto ai 2,4 Gbps del Wi-Fi 6E. A rendere disponibile questa novità sarà soprattutto l’utilizzo del nuovo set di processori. Questi saranno rappresentati dall’Exynos 2500, utilizzato in alcuni mercati, e dallo Snapdragon 8 Elite. La scelta del Wi-Fi 7 segna un miglioramento importante per gli utenti che richiedono connessioni sempre più rapide e stabili.

Da qui dunque dovrebbe arrivare una svolta rispetto ai modelli di quest’anno, siccome solo S24 Ultra offriva il Wi-Fi 7. Ora che anche gli altri due modelli porteranno al pubblico questa novità, si avrà un netto aumento in termini di prestazioni.

Una di queste novità però non riguarderà il modello di base, ovvero il Galaxy S25. Questo non avrà il supporto per l’Ultra-Wideband (UWB), una tecnologia già presente su altri dispositivi premium come il Galaxy S24 Ultra. Per chi non ne fosse a conoscenza la presenza dell’UWB permette un tracciamento più preciso rispetto al Bluetooth. Bisognerà dunque attendere presumibilmente la fine del mese di gennaio 2025 per il debutto ufficiale.