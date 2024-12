Samsung Galaxy S25: il carrellino della SIM svela le colorazioni, FOTO

Le indiscrezioni sui Samsung Galaxy S25 si fanno sempre più interessanti. Dopo vari rumors, ora le immagini dei carrellini delle SIM dei prossimi flagship sono trapelate sul web, rivelando i colori della scocca esterna. Queste foto, apparentemente autentiche, sono state condivise dal noto leaker Roland Quandt e sembrano confermare la gamma di colori attesa per gennaio 2025.

I colori del Galaxy S25 e S25 Plus

Pensare che il carrellino di una SIM potesse essere utile ai fini di capire come potrebbe essere uno smartphone, era impensabile. Intanto, secondo le immagini, i Galaxy S25 e S25 Plus saranno disponibili in una selezione di tonalità vivaci e inusuali:

Blu (Sparkling Blue);

(Sparkling Blue); Verde menta (Sparkling Green);

(Sparkling Green); Blu navy (Moon Night Blue);

(Moon Night Blue); Argento/bianco (Silver Shadow).

Un ulteriore colore, il nero (Midnight Black), potrebbe essere esclusivo del Galaxy S25 Plus. Tuttavia, resta ancora in dubbio se questa tonalità sarà disponibile anche per il modello base, considerando che il Galaxy S24 nero aveva riscosso molto successo.

La strategia dei colori per Samsung

Samsung sembra seguire una tendenza comune ai grandi marchi: riservare i colori più audaci e accattivanti ai modelli standard, mantenendo invece un approccio più sobrio per le versioni Ultra. Un render trapelato del Galaxy S25 Ultra conferma questa strategia, con tonalità più “ricercate” e meno vivaci.

Questo contrasto tra le gamme potrebbe essere un tentativo di attrarre due tipi di pubblico: chi cerca uno smartphone versatile e divertente nei modelli base, e chi preferisce eleganza e discrezione con i modelli premium.

Le immagini dei carrellini delle SIM offrono un’anteprima interessante, confermando che Samsung punta a differenziarsi con una tavolozza di colori unica per i Galaxy S25 e S25 Plus. L’attesa è ormai alle stelle: il lancio ufficiale di questa nuova serie è previsto per gennaio 2025, e non vediamo l’ora di scoprire tutto nei dettagli. Finalmente bisogna attendere poco più di un mese e mezzo, dunque il momento sta arrivando molto rapidamente.