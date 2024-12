Google, di recente, ha lanciato una funzione molto attesa per gli utenti di Gmail su Android. Si tratta di una novità che rende la gestione delle email ancora più semplice ed immediata. Questa è stata introdotta il 29 novembre 2024, e consente di spostare facilmente gli indirizzi mail tra i vari campi “A”, “Cc” e “Ccn” attraverso il sistema del “drag & drop”. Una soluzione che risponde a una delle problematiche più comuni tra chi usa spesso la posta elettronica. Ovvero, l’inserimento errato di un indirizzo.

Gmail: un passo avanti nell’ esperienza d’uso quotidiana

Fino ad oggi, chi commetteva questo errore si trovava costretto a cancellare l’indirizzo dal campo sbagliato e reinserirlo correttamente. Un procedimento che poteva risultare frustrante e dispendioso in termini di tempo. Ora invece, grazie a questa funzione, è possibile correggere facilmente la posizione dei destinatari. In che modo? Semplicemente trascinando l’indirizzo da un campo all’altro. Un cambiamento piccolo, ma che può fare una grande differenza. Specialmente per chi invia molte email al giorno.

Tale opzione è in fase di distribuzione mondiale, ma non è limitata solo a coloro che possiedono un abbonamento a Google Workspace. Al contrario, è disponibile anche per tutti quelli che utilizzano un normale account-Google. Il lancio, che ha già preso il via, si completerà nell’arco di circa 15 giorni. Dunque potete stare tranquilli. Poiché anche se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento, non dovrete aspettare ancora a lungo per ottenerlo. Ma se desidera verificarne la disponibilità basta accedere al Play Store. Da qui poi scaricare l’ultima versione dell’app disponibile.

L’introduzione del drag&drop su Gmail rappresenta dunque un importante passo avanti nella semplificazione della gestione delle email. Tutto ciò, si aggiunge alle già numerose altre novità che l’azienda ha introdotto negli ultimi anni. Soluzioni studiate per migliorare l’usabilità e la produttività dei suoi utilizzatori. A lungo termine, tali modifiche contribuiranno così a rendere l’esperienza complessiva di utilizzo della posta elettronica molto più fluida e meno incline a far commettere errori.