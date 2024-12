Fastweb: il prezzo è davvero ottimo e ci sono 200 GB in 5G

Fastweb presenta Mobile Full, un’offerta pensata per chi cerca una connessione mobile veloce, chiara e senza vincoli. Al costo di 9,95€ al mese, gli utenti possono accedere a 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, con un servizio che punta alla massima trasparenza.

Attivazione semplice e digitale con Fastweb

L’attivazione di Mobile Full è davvero intuitiva. Può essere effettuata comodamente online, oppure si può richiedere una chiamata gratuita per ricevere assistenza. Fastweb offre anche la possibilità di scegliere tra la eSIM gratuita, una scheda virtuale per chi non vuole dipendere dal supporto fisico, e la classica SIM fisica. Per chi preferisce quest’ultima, la spedizione è gratuita.

Grazie alle opzioni di identificazione rapida tramite SPID o carta d’identità elettronica, si può completare il processo in pochi minuti. Chi non ha a disposizione questi strumenti può invece optare per l’attivazione video tradizionale. Il costo di attivazione dell’offerta è di 10€, una tantum.

Nessun costo nascosto, massima trasparenza

Fastweb ha costruito questa offerta eliminando costi nascosti e vincoli. Le tariffe sono chiare, pensate per offrire un servizio senza sorprese. Una filosofia che punta alla semplicità e alla trasparenza, valori apprezzati da molti utenti.

La rete più veloce d’Italia

Fastweb è stata premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza del servizio offerto, che garantisce una navigazione rapida e stabile.

Con Mobile Full, Fastweb dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione. Un’offerta che unisce la velocità del 5G, un’ampia quantità di GB e un servizio chiaro e senza vincoli, il tutto a un prezzo competitivo. Potrebbe essere dunque la volta buona per risparmiare avendo il meglio ogni mese. Fastweb svolge ancora una volta la funzione di leader. Lo dimostrano anche i suoi clienti in crescita.