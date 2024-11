Pochissime ore fa Microsoft ha presentato il suo primo browser dedicato ai gamers. Si chiama infatti, Edge Game Assist e per il momento è ancora in Beta (è infatti accessibile ai soli utenti che sono iscritti ai canali di Release Preview di Windows Insider o Edge Insider. Sono necessari infatti per avere questa nuova funzionalità che di fatto, trasforma il broser in uno strumento tutto nuovo volto ad integrarsi durante le sessioni di gaming mediante la “Game Bar”. Andiamo con ordine e cerchiamo di capirne di più; al momento però vi segnaliamo che sono supportati soltanto nove giochi e c’è solo la lingua inglese.

Microsoft Edge Game Assist: cos’è e come funziona?

Da dove nasce l’esigenza di un browser per il gaming? Semplicissimo: il colosso di Redmond afferma che, dai dati emersi durante una recente ricerca online, l’88% degli utenti che gioca – durante una partita – usa Internet per cercare scorciatoie, aiuti, trucchi, per parlare con i propri amici, per ascoltare musica e non solo. Ecco che quindi occorre passare ad un’altra finestra ma serve sempre un secondo monitor per far ciò. Con Edge Game Assist, arriva una versione speciale del noto browser di Microsoft che si integra al gioco in questione e mostra una piccola finestra Game Bar che permette di navigare online mentre si è immersi nella partita. Curiosamente, sono presenti gli stessi segnalibri, la medesima cronologia e gli stessi cookie della versione desktop sincronizzata con la propria email.

Vi ricordiamo che l’anteprima del Microsoft Edge Game Assist si può trovare nei canali Insider di Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2. Attenzione però: occorre installare la nuova beta 132 di Edge (o una delle versioni successive). I giochi supportati sono nove, come detto in calce, e fra questi troviamo: Diablo IV, Fortnite, League of Legends, Minecrafr e perfino Roblox.

Ma come si installa il widget Game Bar? In prima istanza bisogna effettuare l’accesso al Game Assist e poi seguire la procedura nelle impostazioni del browser. Il comando rapido per aprire la suddetta modalità è con i tasti Windows+G e si può utilizzare solo con tastiera e mouse; non sono supportati – per il momento – gli accessori esterni come joypad e controller ma verranno aggiunti nel prossimo futuro.