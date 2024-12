Kindred Motorworks, maestro nel ridare vita a vetture d’epoca, si è senz’ altro superato con la Black ICE Edition. Questo esclusivo restomod, basato sul Bronco Trail Edition, celebra il Black Friday con un design total black che esalta l’eleganza senza tempo del fuoristrada americano. La carrozzeria lucida si unisce a cerchi in alluminio forgiato da 18 pollici e dettagli interni in legno. Elementi che rendono ogni esemplare un modello di lusso e raffinatezza.

Black ICE Edition: potenza e innovazione per prestazioni ineguagliabili

L’abitacolo sfoggia badge dedicati che sottolineano l’esclusività di questa serie limitata, prodotta in soli cinque esemplari. Il prezzo di 214.000 dollari (circa 203.300€) colloca la Black ICE Edition tra i restomod di alta gamma. Pur restando al di sotto di modelli come la Luxe-GT di Gateway Bronco, proposta a circa 390.000_ lo scorso anno. Una scelta destinata a un pubblico selezionato, capace di apprezzare l’unicità e la storia di una rivisitazione di una vera e propria icona .

Sotto il cofano, la Black ICE-Edition nasconde un cuore potente. Parliamo del V8 Coyote da 5,0 litri di Ford, un motore aspirato da 460 cavalli. Questo propulsore, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti, offre un’esperienza di guida fluida e dinamica. La trazione è supportata da soluzioni tecniche di eccellenza. Come il differenziale anteriore Dana 44, il transfer case Atlas 2 e il robusto assale posteriore a 35 scanalature.

Nonostante le straordinarie capacità da fuoristrada, è probabile che i pochi proprietari fortunati scelgano di conservare questo gioiello più in garage che su strada. In quanto la Black ICE Edition, con il suo mix di prestazioni, design e rarità, non è solo un veicolo. Ma potrebbe essere considerata una vera e propria opera d’arte che porta avanti la tradizione del Bronco. Una storia rinnovata e destinata ad un pubblico più moderno ed esigente. Ideale quindi per il mercato super competitivo di oggi.