Interessante novità quella che ha coinvolto LinkedIn, la nota piattaforma dedicata ai professionisti. L’azienda ha reso disponibile, anche nel nostro Paese, la scheda dei tab video, ovvero un collegamento rapido ad un servizio interno volto alla visualizzazione dei reel in formato short, ovviamente vertical. Questo è un accesso più rapido ai contenuti di approfondimento, alle testimonianze di professionsiti che creano contenuti sul social network. Lo scopo, come rivela una nota interna della società, è quello di rendere più accessibile la fruizione dei video business e che tiene conto delle preferenze degli utenti mediante un attento algoritmo.

LinkedIn: la svolta per i creator della piattaforma

Con la scheda relativa ai tab video infatti, si sviluppa un trend che sta spopolando sempre più su tutte le piattaforme; non poteva mancare, di conseguenza anche linkedIn. I video sono il fenomeno del momento, e l’aumento globale è pari al 34% nello stesso periodo dello scorso anno. La funzione in questione poi, serve per rendere sempre più centrale l’esperienza. Fra le altre cose, la tab dei video viene integrata all’interno della barra di navigazione dell’applicazione e c’è anche la sezione “video per te” che sfrutta l’AI per proporre contenuti personalizzati ad hoc in base alle necessità degli utenti. Si parla di contenuti a tema professionale, racconti, esperienze e ci sono anche piccoli formati legati all’intrattenimento multimediale, con un occhio al mondo del lavoro e del business.

Dulcis in fundo, è stata condivida da LinkedIn una serie di linee guida che servono ad aiutare gli utenti a produrre video efficaci.

Serve creare sempre un’apertura diretta e efficace con un gancio chiaro che catturi l’attenzione; occorre portare argomenti che rispondano a domande ben precise e che offrano soluzioni pratiche e infine, devono essere verticali e durare – massimo – 120 secondi. Se possibie, inserire i sottotitoli.

Concludiamo con le parole del Senor Managing Editor di LinkedIn Notizie Italia, Michele Pierri:

“La nuova funzione video rappresenta un passo ulteriore per facilitare lo scambio di conoscenze e informazioni utili nel contesto professionale, in linea con il lavoro della redazione di LinkedIn Notizie, che cura analisi e approfondimenti per gli utenti della piattaforma.”