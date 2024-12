Con il nuovo Redmi Watch 5, il brand cinese si posiziona come leader nel mercato degli smartwatch economici. Questo dispositivo, segue i modelli Watch5 Active e Lite. Ma si distingue per il design moderno con cassa in alluminio e display AMOLED da 2,07 pollici. Il pannello è capace di raggiungere una luminosità di 1.500 nit. Grazie a cui garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia avanzata del sistema operativo HyperOS 2 consente un’interfaccia fluida e intuitiva. Mentre il supporto per oltre 150 attività sportive lo rendono un alleato ideale per gli amanti del fitness.

Redmi Buds 6 Pro: auricolari wireless per un’esperienza audio superiore

Tra le caratteristiche più innovative dello smartwatch vi è la versione con eSIM. La quale consente di effettuare chiamate e utilizzare le funzioni principali senza l’ausilio dello smartphone. Il Watch5 resiste fino a 5ATM, un dettaglio che lo rende adatto anche alle attività acquatiche. I sensori integrati, altamente precisi, monitorano il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, lo stress e la qualità del sonno. Grazie alla batteria da 550mAh, il Redmi Watch 5 offre un’autonomia straordinaria. Parliamo di fino a 24 giorni con utilizzo standard e 12 giorni con la funzione Always-on Display attivata. A un prezzo base di circa 78€ in Cina, questo dispositivo si rivolge a chi cerca funzionalità avanzate senza rinunciare alla convenienza.

Ma ora parliamo del Redmi Buds 6 Pro. Quest’ ultimo rappresenta la nuova generazione degli auricolari TWS del marchio. Tale modello si distingue per la qualità sonora offerta dai driver dinamici in titanio da 11mm e dai driver piezoelettrici in ceramica da 6,7mm. Essi insieme infatti garantiscono un audio ricco e ben bilanciato. L’innovativa tecnologia di cancellazione attiva del rumore riduce i suoni esterni fino a 55dB. Migliorando l’esperienza d’ascolto anche in ambienti rumorosi.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.3, le Buds 6 Pro offrono una connessione stabile e rapida. L’autonomia è un altro punto di forza. Gli auricolari infatti durano fino a 9,5 ore con una sola carica e arrivano a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. La versione Gaming Edition, pensata per i videogiocatori, riduce la latenza a soli 20ms. In più supporta il codec LHDC per un audio lossless di alta qualità. Il prezzo di partenza è di circa 52€, valore che rende le REDMI Buds 6 Pro una scelta super accessibile per chi desidera una tecnologia di qualità senza però spendere una fortuna.