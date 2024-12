OnePlus ha lanciato l’attesissimo OxygenOS 15 per il suo flagship. Ora, con l’arrivo dell’aggiornamento 15.0.0.305, è evidente che l’azienda intenda puntare sull’intelligenza artificiale. Tra i cambiamenti in arrivo, oltre la presenza di nuove feature, OnePlus si è concentrata su una maggiore sicurezza e una compatibilità ampliata.

OnePlus: i dettagli del nuovo aggiornamento

OxygenOS 15 introduce anche AI Notes. Si tratta di una suite dedicata alla scrittura intelligente. Grazie alla funzione Format, gli utenti possono trasformare appunti disordinati in contenuti chiari e organizzati. La funzione Clean up, invece, rivoluziona le note vocali, rimuovendo parole di riempimento e migliorando la coerenza del testo.

L’aggiornamento introduce anche Fluid Cloud. Una piattaforma di sincronizzazione in tempo reale che migliora la compatibilità con app terze. Come, ad esempio, Spotify, Swiggy e Zomato. In arrivo anche novità interessanti per la comunicazione. A tal proposito OnePlus ha deciso di migliorare l’interconnessione con dispositivi iOS. A tal proposito, gli utenti possono condividere foto dal vivo con i dispositivi di Apple che si trovano nelle vicinante.

L’aggiornamento si distingue però soprattutto per l’innovativa suite AI Retouch. Quest’ultima mette a disposizione strumenti avanzati in grado di migliorare la qualità delle immagini. Funzioni come Enhance consentono di aumentare la nitidezza di foto ritagliate o con bassa qualità. La modalità Unblur restituisce vita alle foto sfocate. Inoltre, Remove reflections elimina i riflessi indesiderati. Si tratta di opzioni davvero utili che garantiscono un elevato rendimento per tutte le proprie foto, anche quelle che presentano dei piccoli errori.

Infine, OxygenOS 15 include la patch di sicurezza. In questo modo OnePlus garantisce una protezione avanzata contro le minacce digitali. L’aggiornamento risolve anche bug critici e introduce funzioni utili legate all’uso di Google Wallet. Con tale intervento, OnePlus ribadisce il suo impegno verso un’esperienza utente sempre più innovativa e intuitiva. Ciò conferma l’azienda come marchio di punta per l’attuale settore degli smartphone.