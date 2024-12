Maserati è un marchio conosciuto per i suoi modelli iconici che hanno conquistato tantissimi utenti nel corso degli anni. Modelli che sono riusciti a fare la storia grazie ad un design e a delle prestazioni eccellenti. Oggi in occasione dei 110 anni, il marchio automobilistico italiano produttore di auto di lusso ha deciso di festeggiare realizzando un modello speciale.

Per l’occasione nasce, infatti, la Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO, una serie inedita pensata proprio per rendere omaggio a prestazioni eccellenti, lusso e artigianalità. Tutti elementi che, come ben sappiamo, fanno parte di ciascuna vettura realizzata dal brand italiano. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli sulla nuove serie che celebra i 110 anni di storia.

Maserati: 110 anni con una serie speciale

La serie dedicata alla celebrazione dei 110 anni del marchio vede come protagonista la versione Folgore della GranTurismo con powertrain completamente elettrico. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, il costruttore prevede di realizzare solamente 110 esemplari di questa serie, un’unità per ogni anno di storia di un marchio che ha regalato tantissime emozioni agli automobilisti che l’hanno scelta.

Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO viene proposta due configurazioni distinte, con 55 esemplari per ciascuna. Una configurazione contraddistinta da carrozzeria in Rame Folgore e l’altra con un esclusivo Blu Inchiostro. Non mancano, per entrambe, finiture pensate appositamente per la serie speciale cosi come cerchi con dettagli black and copper e interni in denim o Econyl nero. Non passa di certo inosservato il logo con un Tridente affiancato dal numero 110.

Per quanto riguarda la meccanica, il costruttore non ha effettuato nessun cambiamento. Trova dunque spazio un powertrain composto da tre motori elettrici da 408 CV ciascuno, con potenza combinata di 761 CV e di 829 CV in modalità boost. Prestazioni del tutto eccellenti dato che il mezzo è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi, con una velocità massima che raggiunge i 325 km/h.