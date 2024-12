Negli ultimi anni il costo delle nuove auto è senza alcun dubbio aumentato rispetto al passato. Acquistare una vettura significa dunque dover sostenere una spesa piuttosto considerevole e non sempre si ha a disposizione il denaro necessario. Secondo quanto emerse dallo studio Market Outlook sulla Mobility realizzato da CRIF, infatti, al giorno d’oggi i cittadini italiani decidono di ricorrere sempre di più a soluzioni finanziari come prestiti e leasing.

Non casualmente, le spese da dover sostenere sono purtroppo decisamente altre e per andare incontro alle esigenze degli utenti non mancano le realtà che mettono a disposizione strumenti finanziari che consentono di poter comunque procedere con l’acquisto di un vettura. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito allo studio Market Outlook sulla Mobility.

Auto: in Italia cresce la richiesta di prestiti e leasing

Lo studio realizzato da CRIF, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie, ci consente di avere un’idea più chiara della situazione del mercato auto e delle modalità di pagamento e acquisto scelte dagli utenti. Nello specifico, viene reso noto che nei primi sei mesi del 2024 sono cresciuti i i prestiti finalizzati e il leasing per le auto. Non a caso, emerge un incremento delle immatricolazioni delle nuove auto con un +5,4% e una crescita del marcato dell’usato pari all’8,4%. Per quanto riguarda il noleggio, il mercato sembra essere calato dell’8% nello stesso periodo del 2024.

Tra le scelte effettuate dagli utenti non passa dunque inosservata la crescita dei finanziamenti. Secondo quanto riportato dall’analisi, il numero di prestiti e leasing legati alle auto ha subito un aumento pari al 7,7% rispetto al semestre precedente. Nel dettaglio, ad emergere è anche un aumento dell’importo medio del finanziamento che arriva a superare i 20.000 euro. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento del mercato auto, un tema che come ben sappiamo interessa tutti da vicino.