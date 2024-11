L’industria delle auto elettriche si prepara a una trasformazione importante. Il motivo? La riduzione dei costi delle batterie. Un elemento fondamentale per l’accessibilità dei veicoli elettrici. Secondo un recente rapporto di Goldman Sachs, il costo per kWh delle batterie potrebbe calare drasticamente. Passando dagli attuali 151$ nel 2023 a circa 80, entro il 2026. Questo abbassamento dei prezzi consentirebbe così una più ampia diffusione delle vetture elettriche. In più le renderebbe finalmente competitive con i veicoli tradizionali alimentati da motori a combustione interna.

Batterie più longeve e sostenibili per le auto

Con una riduzione così rilevante dei costi, l’adozione di auto elettriche potrebbe accelerare in maniera decisiva. Fino a coinvolgere non solo i consumatori privati, ma anche le aziende e i mezzi pubblici. L’impatto sul mercato sarebbe notevole. Potremmo trovarci di fronte ad una crescita esponenziale della domanda e una maggiore sostenibilità economica per l’intero settore. Anche il mercato dell’usato beneficerebbe di questo cambiamento. In quanto i veicoli a emissioni zero diventerebbero più accessibili a una fascia più ampia di consumatori.

Un altro elemento di grande interesse riguarda la sorprendente durata delle batterie delle vetture elettriche. Le quali spesso riescono persino a superare le aspettative iniziali. Studi recenti indicano che molte di esse riescono a mantenere oltre l’80% della loro capacità originale anche dopo 10 anni di utilizzo. Caratteristica che contribuisce a ridurre i costi di manutenzione. Oltre ad aumentare il valore di questo tipo di veicoli.

Allo stesso tempo, il settore sta facendo passi da gigante nell’ambito del riciclo e del riutilizzo delle batterie esauste. Materiali preziosi come litio, nichel e cobalto possono essere recuperati. Per poi essere reintegrati nei processi produttivi. In più le batterie dismesse trovano sempre più spesso una “seconda vita”, sia in ambito domestico che industriale. Cosa che aumenta ancora di più il loro valore.

Un futuro promettente

Guardando oltre il 2026, le previsioni di Goldman Sachs suggeriscono che i costi delle cariche potrebbero scendere ancora di più entro il 2030. Questo traguardo sta così trasformando radicalmente l’industria automobilistica.