Le spese che ciascuna famiglia deve sostenere, soprattutto al giorno d’oggi, sono davvero tante. Pensano all’acquisto di una casa che richiede quasi sempre che il cittadino ricorra a finanziamenti o mutui per poter portare a termine l’acquisto. Anche nel caso dell’acquisto di un’auto parliamo ormai ci costi piuttosto elevati che non tutti possono permettersi. Per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti, però, per fortuna non mancano le soluzioni, una è proprio quella delle auto usate.

Quando la vecchia auto non è più in grado di assicurare efficienza e sicurezza, giunge il momento di effettuare un nuovo acquisto. Ma qual è la situazione del mercato delle auto usate in Italia? Per rispondere a questo quesito, analizziamo i risultati di una ricerca effettuata da carVertical nel corso di questo articolo.

Auto usate: quanto costa acquistarne una?

Il mercato delle auto usate, come sappiamo, è una soluzione piuttosto vantaggiosa quando giunge il momento di dover cambiare la propria auto. Come sappiamo, il mercato delle auto nuove è un mercato in continua espansione ma non sempre viene considerato il migliore in termini di costi.

A tal proposito, carVertical ha pensato di effettuare una ricerca per capire quanto l’acquisto di un’auto influisca sulle tasche degli automobilisti. I dati sono piuttosto chiari: un cittadino italiano per acquistare un’auto usata ha bisogno di oltre un anno di stipendi. Per poter effettuare un’analisi veritiera dei dati raccolti, carVertical ha preso come riferimento lo stipendio medio di un’italiano, dunque intorno ai 1.500 euro. Quest’ultimo è stato messo in relazione con quello che potrebbe essere il costo medio di un’auto usata, dunque 21.640 euro.

Secondo i dati raccolti e analizzati da carVertical, un automobilista italiano ha bisogno di 13 stipendi per poter acquistare un’auto usata. E in confronto all’Europa? Il dato è piuttosto diverso rispetto alla media europea visto che si attesta ad un totale di 10 stipendi.