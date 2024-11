Black Friday Unieuro: continuano ancora le SUPER PROMO

Il Black Friday da Unieuro continua a sorprenderti! Hai ancora l’occasione di portarti a casa il top del tech dei più grandi brand ad ottimi prezzi. Sai cosa significa, no? Dispositivi all’avanguardia, costi stracciati ed un mondo di scelte e modelli. Non c’è momento migliore per regalarti quel laptop favoloso che hai sempre desiderato o un nuovissimo ed avanzatissimo super smartphone pieghevole. Unieuro ovviamente ha pensato davvero a qualsiasi cosa possa servirti, anche riguardo la tua casa ed il tuo divertimento. Sei pronto a scoprire quali sono i device in promo? Preparati, perché queste offerte da capogiro potrebbero finire in un lampo!

Le offerte wow del Black Friday continuano da Unieuro

Unieuro pone tra gli sconti uno dei laptop più richiesti del momento! C’è per te il Lenovo IdeaPad Slim 3. Ti garantisce prestazioni eccezionali, unendo potenza e portabilità in un unico dispositivo. E sai quanto costa? Soltanto 549 euro! Un costo da non perdere! Ma se vuoi davvero spiccare con stile con la tua favolosa tecnologia, non c’è niente di meglio del Samsung Galaxy Z Flip6. Un design irresistibile pieghevole che susciterà l’invidia di chiunque. Il prezzo in questo caso? Solo 799 euro, un’offerta che ti farà correre in negozio!

Non possiamo dimenticare Apple, con le sue AirPods 4. La qualità audio superiore ora è ancora più pratica grazie alla custodia USB-C. Puoi portarle a casa per 129,99 euro. E per chi cerca uno schermo più grande, l’iPad di 10a generazione è l’alleato perfetto, a soli 349 euro! Per la tua casa, Unieuro ti propone il Dyson V8 Origin, l’aspirapolvere che ti farà dimenticare la fatica delle pulizie. È tuo a 279 euro. E se ami cucinare piatti croccanti ma leggeri, la Philips Airfryer da 6.2 litri è la scelta perfetta, e costa solo 89 euro! Per i veri gamer, trovi invece la PlayStation 5 Slim che ti catapulterà nel futuro del gaming, a un prezzo stracciatissimo di 374,90 euro. Queste offerte stanno proprio per scadere. Cosa aspetti? Approfitta subito del Black Friday da Unieuro e vai sul sito ufficiale.