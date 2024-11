Al giorno d’oggi è un pericolo a cui tutti gli utenti devono prestare attenzione costantemente e rappresentato senza alcun dubbio delle truffe online, si tratta infatti di pericoli pressoché onnipresenti dal momento che tramite Internet i truffatori riescono a colpire una platea di utenti davvero vastissima senza fare distinzioni, a quanto pare però negli ultimi tempi i truffatori hanno deciso di sfruttare un ulteriore mezzo che normalmente viene sfruttato dagli utenti comuni per rimanere in contatto con i propri cari, stiamo parlando di WhatsApp, il social di messaggistica istantanea infatti permette di colpire molte più persone e ovviamente di conseguenza aumenta le probabilità di successo.

Molti utenti stanno infatti ravvisando l’arrivo di strani messaggi da numeri non salvati nella lista contatti che ovviamente scatenano il sospetto degli occhi più attenti, l’obiettivo dei truffatori è utilizzare questi messaggi per indurre la vittima a compiere azioni specifiche che la porteranno senza rendersene conto a dichiarare i propri dati sensibili, mettendoli nelle mani dei truffatori che potranno così utilizzarli nel peggiore dei casi per svuotare il loro conto corrente.

La truffa arriva anche in Italia

La truffa in questione non ha risparmiato nemmeno l’Italia, moltissimi utenti infatti ci stanno segnalando l’arrivo di questa tipologia di messaggi nelle loro chat, come potete vedere nello specifico si tratta di richieste di tempo e attenzione alle quali però in caso di risposta faranno seguito messaggi ben studiati per ingannare la vittima, generalmente si tratta di tentativi basati su false offerte lavorative molto vantaggiose o peggio ancora ricatti, alcuni dettagli però possono farvi capire che si tratta di una truffa, in primis il numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune e come potete leggere grazie al WhatsApp anche un paese di provenienza decisamente inaspettato.

Il consiglio da eseguire è quello di non rispondere e bloccare immediatamente il numero che vi ha contattati in modo da non lasciare spazio a nessun tentativo di attacco.