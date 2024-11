Uno dei brand di maggiore successo attualmente presente sul mercato è senza dubbio HP, azienda capace di mettere a disposizione della community prodotti di altissimo livello, come l’HP Pavilion 15-eh3000sl, oggi disponibile in promozione su Amazon in occasione del Black Friday.

Il prodotto è un notebook di ultima generazione con display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD che presenta risoluzione massima in FullHD, e cornici estremamente sottili sulla maggior parte dei bordi, così da garantire una piacevole sensazione di infinity display in fase di utilizzo (il trattamento antiriflesso è ottimo, ad esempio, per l’utilizzo all’aria aperta). Il processore è l’AMD Ryzen 7-7730U, un SoC di qualità che appartiene alla fascia alta del settore, con scheda grafica AMD integrata, forse l’unico “difetto” di tutto il setup, in quanto limita in parte le prestazioni, ricordando comunque che sono presenti 16GB di RAM DDR4 e 1TB di SSD.

Notebook HP Pavilion: la promozione su Amazon

Il dispositivo avrebbe un listino particolarmente elevato, se considerate a tutti gli effetti che il suo costo è di 799 euro, cifra che già risulta essere ridotta negli ultimi 30 giorni, con un prezzo finale di vendita di 679 euro, per poi scendere ulteriormente con la promozione attiva in questi giorni su Amazon, che lo porta a costare solamente 599 euro. L’ordine può essere completato mediante la pressione di questo link.

Colorazione argentata, presenta un design di assoluta qualità e capacità di catturare la vista del consumatore, integrando audio bang&olufsen dalla buonissima resa. La connettività è raappresentata dal WiFi di ultima generazione, dual-band ovviamente, con anche bluetooth. Il sistema operativo di riferimento è Windows 11, praticamente senza alcuna personalizzazione, se non qualche accenno a software proprietari che possono aiutare nella gestione degli aggiornamenti (e non solo).