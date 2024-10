Mozilla ha da poco lanciato Firefox 132. Un aggiornamento atteso del suo browser che offre nuove funzioni all’avanguardia. Una delle principali novità riguarda il supporto a Microsoft PlayReady. Ovvero una tecnologia che consente di visualizzare contenuti in streaming in alta definizione, fino a 4K. Questa opzione sarà disponibile su Windows. Essa permetterà di usufruire di serie e film in 1080p e 4KUltra HD su piattaforme selezionate come Netflix. L’obiettivo però non è solo migliorare la qualità visiva. Ma anche potenziare le prestazioni e ridurre il consumo della batteria durante la riproduzione. Per chi preferisce evitare i contenuti DRM, Mozilla mantiene la possibilità di disattivarli tramite le impostazioni avanzate.

Firefox 132: migliorie tecniche e anticipazioni sui prossimi aggiornamenti

Un altro importante aggiornamento riguarda la protezione della privacy. Firefox 132 potenzia infatti la modalità “strict” della Enhanced Tracking Protection. Estendendo il blocco dei cookie di terze parti anche nella navigazione privata. Questa protezione rafforza le altre tre opzioni già presenti: standard, strict e personalizzata. L’azienda consiglia a tutti gli utenti di aggiornare il browser per evitare problemi di compatibilità con le estensioni.

Firefox 132 offre anche diversi miglioramenti per i professionisti del settore e gli utenti più tecnici. Tra le nuove funzionalità, emerge il supporto per il Wide Color Gamut WebGL su Windows e macOS. Il quale garantisce una resa cromatica vivace per video e immagini. Altre novità includono la condivisione schermo su macOS 15 e l’ aggiornamento automatico del browser al riavvio del sistema. Da segnalare, inoltre, il blocco delle favicon servite tramite HTTP non aggiornabili a HTTPS. Oltre che l’implementazione di meccanismi di scambio chiavi post-quantum per TLS 1.3. Tutto ciò a garanzia di una maggiore sicurezza.

Mozilla annuncia che il prossimo aggiornamento, Firefox 133, sarà rilasciato il 26 novembre 2024 e rappresenterà l’ultimo dell’anno. La versione successiva, la 134, è attesa per il 7 gennaio 2025. Coloro che sono interessati possono già scaricare Firefox132 dal sito ufficiale e scoprire queste nuove funzionalità, nate per rendere l’esperienza di navigazione ancora più sicura e performante.