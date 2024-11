ChatGPT: su iOS arriva l'integrazione con SearchGPT

L’intelligenza artificiale è in continuo miglioramento e lo dimostrano innanzitutto i principali modelli linguistici. Dopo aver visto alcune novità arrivate nell’ultimo periodo, sembra che ChatGPT non voglia fermarsi. OpenAI sta continuando ad implementare nuove soluzioni e questa volta è il momento dell’app per iOS.

È arrivata ufficialmente l’integrazione con SearchGPT, il motore di ricerca intelligente di OpenAI lanciato alcune settimane fa. Con questa novità gli utenti possono unire le capacità dell’intelligenza artificiale con l’accesso diretto a informazioni aggiornate. Tutto favorisce dunque un’esperienza innovativa per chi utilizza dispositivi Apple.

ChatGPT: le nuove scorciatoie di ricerca per SearchGPT

La nuova funzione permette di creare scorciatoie tramite l’app Shortcuts di Apple, semplificando l’accesso a SearchGPT. Ora è possibile aprire il motore di ricerca direttamente dalla schermata Home o utilizzare Siri per attivarlo con un comando vocale. Questa integrazione rende il processo di ricerca più immediato e intuitivo.

SearchGPT non si limita a restituire link come un motore di ricerca tradizionale. È progettato per interpretare richieste in linguaggio naturale, fornendo risposte precise e personalizzate. Può aggiornare in tempo reale su notizie, sport, mercati finanziari e molto altro, grazie a partnership con fornitori di dati.

L’app ChatGPT decide automaticamente quando utilizzare SearchGPT, ma è possibile avviare una ricerca manualmente tramite un’icona dedicata nell’interfaccia. Questo garantisce flessibilità per ogni tipo di esigenza e per ogni ambito.

Per ottenere un’integrazione ancora più profonda all’interno ecosistema Apple e ChatGPT bisognerà attendere dicembre. Sarà proprio con l’arrivo di iOS 18.2 che gli utenti potranno sfruttare Siri per interagire direttamente con il famoso LLM di OpenAI. Inoltre, chi ha un abbonamento ChatGPT Plus avrà accesso a opzioni extra direttamente tramite le impostazioni del dispositivo in uso.

SearchGPT è attualmente disponibile solo per gli abbonati ai piani Plus e Team. Per utilizzare le nuove scorciatoie, basta aggiornare l’app ChatGPT all’ultima versione disponibile sull’App Store.