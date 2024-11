DAZN Standard a prezzo scontato su Prime Video Channels: ecco l’offerta

Amazon Prime propone una nuova promozione per tutti i suoi utenti: il piano DAZN Standard è disponibile a un prezzo scontato per i primi tre mesi tramite Prime Video Channels. Una soluzione interessante per gli appassionati di sport, che possono accedere a tantissimi contenuti pagando meno

Amazon Prime Video: DAZN arriva in sconto per chi ha un abbonamento

Questa nuova offerta prevede un grande vantaggio per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Stando a quanto riportato infatti fino al prossimo 15 dicembre sarà possibile attivare per loro il piano DAZN Standard mensile ad un costo agevolato. La cifra è di 19,90 € al mese per i primi tre mesi, per poi rinnovare automaticamente al prezzo di 44,99 € mensili come in origine. Chiaramente gli utenti potranno anche disdire il tutto prima ancora che avvenga il rinnovo automatico alla cifra superiore.

È davvero molto semplice attivare il tutto, in quanto basta solo avere un account Amazon Prime. L’abbonamento sarà gestito proprio da Amazon e i contenuti si potranno vedere tramite l’applicazione o mediante il sito Prime Video.

Cosa offre DAZN Standard su Prime Video Channels

Il piano include tantissimi eventi sportivi, tra cui:

Tutte le partite della Serie A TIM fino alla stagione 2028/2029;

fino alla stagione 2028/2029; La Serie BKT fino al 2026/2027;

fino al 2026/2027; Il campionato spagnolo LaLiga EA Sports e partite selezionate della Liga Portugal Betclic ;

e partite selezionate della ; Eventi di basket come Serie A, Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League;

come Serie A, Eurolega, EuroCup e Basketball Champions League; Competizioni di volley come SuperLega, Serie A femminile e Volleyball Nations League;

come SuperLega, Serie A femminile e Volleyball Nations League; Incontri di UFC, partite NFL selezionate e molto altro.

Sottoscrivendo un abbonamento di questo genere, sarà possibile guardare i contenuti con un solo dispositivo. C’è da ricordare inoltre che questa nuova offerta va ad inserirsi all’interno delle varie opzioni che Prime Video Channels mette a disposizione. C’è dunque la possibilità di aggiungere contenuti premium di terze parti all’abbonamento Amazon Prime, il cui costo base è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.