Apple MacBook Air è a mani basse uno dei notebook più amati e richiesti dal pubblico, un prodotto che non raggiunge le performance del fratello maggiore Apple MacBook Pro, ma che allo stesso tempo riesce a garantire un buon compromesso per tutti coloro che non vogliono spendere più di 2000 euro per l’acquisto di un prodotto di questo tipo. Su Amazon è disponibile una interessante promozione che abbassa notevolmente il prezzo di vendita, riducendolo anche di 250 euro.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, lo sconto di cui vi parliamo è stato applicato direttamente sulla versione del 2024, avete capito bene, la più recente lanciata sul mercato, con processore Apple M3 di ultima generazione. Il dispositivo presenta un ampio display da 15 pollici di diagonale, un Liquid Retina caratterizzato da cornici estremamente sottili, che ricoprono quasi la totalità della parte anteriore, con una configurazione di base che prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Air: la promozione Amazon per il Black Friday

Nessuno si sarebbe mai immaginato di assistere ad uno sconto così interessante in così poco tempo, infatti la promozione di questi giorni attivata su Amazon abbassa il listino di 1649 euro di circa il 15%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 1399 euro. Acquistatelo subito al seguente link.

Tra i tanti aspetti positivi di questo notebook annoveriamo sicuramente le dimensioni ridotte, infatti è da considerarsi superleggero e dallo spessore di poco superiore al centimetro, oltre che dal design estremamente elegante, grazie ad uno chassis interamente metallico che, con la sua finitura opaca, non trattiene le impronte e rende la vita molto più difficile ai graffi. Eccellente è la sua autonomia complessiva, forse una delle migliori della categoria.