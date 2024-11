Leica, la celebre azienda che lavora nell’industria ottica, ha deciso di ampliare il suo repertorio. In che modo? Entrando nel mercato dell’home cinema con il Cine Play 1. Un proiettore smart che unisce funzionalità all’avanguardia e un’estetica impeccabile. Esso rappresenta una fusione tra tecnologia avanzata e design.

La sua struttura in alluminio, minimalista e raffinata lo rende davvero elegante, in grado di valorizzare qualsiasi ambiente domestico.

Leica Cine Play 1: un proiettore che arreda

Dal punto di vista tecnico, il CinePlay 1 non delude le aspettative. Esso è dotato di un sistema audio integrato con tecnologia DTS Virtual:X. Quest’ ultimo crea un’esperienza di suono surround tridimensionale immersiva. Perfetta per chi desidera vivere emozioni cinematografiche autentiche direttamente a casa propria. Le funzioni di messa a fuoco e allineamento automatici assicurano una configurazione rapida e intuitiva. Eliminando così ogni complessità nell’uso. Ma non è tutto. Riesce anche ad adattarsi facilmente a tutte le esigenze di intrattenimento. Proprio grazie alla sua compatibilità con le principali piattaforme di streaming e alla possibilità di collegare dispositivi esterni.

Ma quello che distingue davvero il CinePlay1 dai suoi concorrenti è la sua capacità di integrare stile e prestazioni. Leica ha infatti progettato il dispositivo pensando non solo alla qualità dell’immagine e del suono, ma anche all’impatto estetico. Il risultato è un proiettore che non deve essere nascosto. Al contrario, può essere esibito come un oggetto di arredamento.

Floor Stand: eleganza e ordine

Per valorizzare ulteriormente il Cine Play1, Leica ha sviluppato il “FloorStand”. Ovvero un supporto che risponde alle stesse esigenze di qualità e stile del proiettore. Realizzato con materiali di pregio e dotato di un sistema di gestione dei cavi nascosto, garantisce tutta la stabilità di cui avete bisogno. Oltre a contribuire a mantenere uno spazio ordinato e pulito. Con un prezzo di 3.600€ per il proiettore e 400€ per il supporto, Leica si posiziona in una fascia alta del mercato.