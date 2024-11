Tesla celebra le festività con eventi, regali e novità tecnologiche

Per il mese di dicembre, Tesla ha in programma una serie di eventi speciali in Italia, pensati per combinare il clima natalizio con innovazione e sostenibilità. L’iniziativa prevede appuntamenti dedicati al pubblico, dove gli ospiti potranno gustare bevande calde, partecipare ad attività a tema e assaporare delizie culinarie. Gli eventi sono a numero chiuso, per cui è consigliata la registrazione sul sito ufficiale di Tesla, nella sezione dedicata all’Electric Holiday.

Optimus, il Tesla Bot protagonista delle feste

Un’altra sorpresa è l’arrivo di Optimus, il robot umanoide di Tesla, che farà il suo debutto europeo in occasione delle festività. Per gli appassionati, è disponibile una dettagliata action figure in scala 1:10 sul Tesla Shop. Realizzata con oltre 40 componenti e dotata di 20 punti di articolazione, questa riproduzione è un must-have per i collezionisti e include un supporto per la ricarica e il CyberHammer.

Idee regalo per ogni gusto

Tesla propone una vasta gamma di regali per amici e familiari, dai prodotti lifestyle agli accessori per auto. Tra le novità spiccano modellini in pressofusione dei veicoli Tesla, come il Cybertruck e il nuovo Roadster, oltre a una linea di abbigliamento che comprende cappelli esclusivi. Inoltre, fino alla fine dell’anno, chi ordina una Model Y potrà beneficiare di un anno di ricariche gratuite presso le stazioni Supercharger.

Come partecipare

Per scoprire gli eventi, registrarsi o esplorare i regali, è possibile visitare il sito Tesla nella sezione dedicata. Con questa iniziativa, l’azienda unisce tecnologia e tradizione, invitando il pubblico a vivere le festività in modo innovativo.

Per ulteriori dettagli, consulta il sito ufficiale Tesla o i profili social su X, seguendo gli account @Tesla e @TeslaEurope. Si tratta dunque dell’ultima iniziativa da parte del colosso delle automobili elettriche che tende a mettere al centro del discorso i suoi clienti. Ce ne saranno delle belle, come al solito quando si tratta di Tesla.