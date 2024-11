Cerchia e cerca diventa più colorato: l'aggiornamento di Google è in arrivo

Google sta preparando un aggiornamento per la funzione Cerchia e Cerca, rendendola più vivace e accattivante. Lanciata a gennaio 2024, questa feature basata sull’intelligenza artificiale generativa ha già ricevuto miglioramenti utili, come la possibilità di scansionare automaticamente codici a barre e QR code. Ora, l’obiettivo di Google è puntare sul lato estetico.

Attualmente, attivando Circle to Search, si vede un’animazione con una luce brillante che attraversa lo schermo. Tuttavia, secondo quanto scoperto da Android Authority nell’ultima versione beta dell’app Google (15.47.26.sa.arm64), presto questa animazione potrebbe trasformarsi in un arcobaleno dinamico.

Google migliorerà a breve il cerchia e Cerca per gli utenti: ecco come

Il nuovo aggiornamento introdurrà colori vivaci che accompagneranno il movimento circolare del dito sullo schermo. Al posto della linea bianca statica che si vede ora, il cerchio disegnato sarà circondato da colori cangianti. Questo effetto ricorda vagamente quello introdotto da Apple Intelligence, ma con un tocco distintivo.

L’aggiornamento non aggiungerà nuove funzionalità pratiche, ma si concentra sull’aspetto visivo, rendendo l’esperienza d’uso più piacevole e interattiva. Per molti utenti, queste migliorie possono sembrare marginali, ma rappresentano un modo per rendere la tecnologia più divertente e accattivante.

Le immagini trapelate da Android Authority mostrano come il nuovo design dia un tocco di vivacità a un’interfaccia già intuitiva. È una mossa che sottolinea quanto anche i dettagli visivi possano fare la differenza nell’esperienza utente.

Non si conosce ancora una data precisa per il rilascio di questa nuova versione, ma l’aggiornamento è in fase di sviluppo e potrebbe essere disponibile nei prossimi mesi. Cerchia e Cerca, con i suoi colori dinamici, promette di portare un tocco di originalità alla ricerca visiva. A volte, rendere un’app più bella da vedere è tanto importante quanto aggiungere nuove funzionalità. E Google sembra averlo capito bene. Gli utenti dunque devono prepararsi ad un’invasione di colori che caratterizzerà la funzionalità più chiacchierata del 2024.