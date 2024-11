PosteMobile, il servizio di telefonia mobile di PostePay S.p.A., lancia Creami Extra WOW 50 Edizione 2024. Una promozione esclusiva per chi attiva una nuova SIM. Disponibile al costo di soli 5,99€ al mese, include chiamate e SMS illimitati. Oltre a 50GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300Mbps. La rete utilizzata, fornita da Vodafone, garantisce una copertura che supera il 99% della popolazione italiana.

Navigazione affidabile e trasparenza contrattuale: i punti di forza di PosteMobile

L’attivazione può essere effettuata online oppure all’interno di un ufficio postale. Il tutto con un costo iniziale di 10€ per la SIM e una prima ricarica di altri 10euro, che comprende il primo mese di canone. Sono inoltre inclusi servizi gratuiti come l’hotspot per condividere la connessione, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo. È importante avere sempre del credito sufficiente per il rinnovo mensile dell’offerta. Poiché in caso contrario, saranno applicate alcune tariffe standard, come 18 centesimi al minuto, 12cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di Internet.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile punta su convenienza e semplicità. Tale promozione è chiara e priva di costi nascosti. Tutte le tariffe includono l’IVA e il traffico dati è calcolato sui KB effettivamente consumati. La velocità della connessione dipende da variabili come la congestione della rete e il tipo di dispositivo. Ma grazie alla tecnologia 4G+ e alla rete Vodafone, la qualità del servizio resta tra le migliori del mercato.

In più sarà possibile gestire la SIM in modo autonomo tramite l’app PostePay o inviando un SMS gratuito per attivare o disattivare la navigazione a consumo. Tutta la documentazione relativa ai termini e alle condizioni dell’offerta è facilmente consultabile online o negli uffici postali, garantendo una totale trasparenza. Creami Extra WOW 50 si propone così come una scelta affidabile per chi cerca un servizio di telefonia completo, moderno e conveniente.